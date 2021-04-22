Елена Дягилева: поддержка семей была и будет оставаться приоритетом регионального правительства

Правительство Мурманской области уделяет серьёзное внимание поддержке семей с детьми, курс на усиление работы в этом направлении, обозначенный президентом Владимиром Путиным на ежегодном Послании Федеральному Собранию, укрепляет уверенность в том, что приоритеты расставлены правильно. Об этом по итогам выступления президента сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сейчас семьи в нашем регионе могут рассчитывать на 20 мер поддержки семей, 13 из них действуют только на территории Мурманской области, – пояснила вице-губернатор. – 11 из них предоставляются без учёта нуждаемости и являются существенной поддержкой для многих семей. Важно подчеркнуть, что некоторые выплаты, которые обозначил Владимир Владимирович, в той или иной степени уже действуют в Мурманской области. Как пример – подготовка детей к школе. У нас каждая нуждающаяся или многодетная семья может рассчитывать на выплату, позволяющую подготовить ребёнка к поступлению в первый класс».

При этом, как подчеркнула Елена Дягилева, средний размер одной выплаты составляет 4 тысячи рублей. Объём выплаты рассчитывается индивидуально, с учётом характеристик заявителя.

«Отдельно хочу остановиться на такой мере поддержки, как выплата регионального материнского капитала, – отметила вице-губернатор. – Её размер в 2021 году составляет более 130 тысяч рублей и, в отличие от федерального материнского капитала, она направляется при рождении каждого последующего ребёнка, начиная с третьего, то есть многократно. Выделенные средства можно расходовать на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования и другие нужды».

Областное правительство поддерживает не только многодетные и нуждающиеся семьи, но и молодых родителей. С 2018 года молодые мамы в возрасте до 26 лет могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату в размере 14 тысяч рублей при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет, так называемую «Зарплату мамы». Эта мера социальной поддержки предоставляется семье вне зависимости от её дохода, сообщает региональное Министерство информационной политики.