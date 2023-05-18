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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 14:00

Елена Дягилева: Развитие спорта высоких достижений в Мурманской области – одна из приоритетных задач плана «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске состоялась торжественная церемония чествования спортсменов, завоевавших медали на официальных международных и всероссийских соревнованиях за прошедшие полгода, а также тренеров, подготовивших чемпионов. Участие в мероприятии приняла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Каждый из вас вносит огромный вклад в развитие Мурманской области, одерживая победы на статусных соревнованиях, представляя регион в составе сборных страны и вкладывая весь свой опыт и силы в подготовку заполярных спортсменов. С каждым годом растет завоеванное нашими чемпионами число медалей, в составе российских сборных – 85 северян, только в 2022 году 20 спортсменов удостоены звания мастера спорта России – всё это, безусловно, является поводом для гордости и верным ориентиром для всех жителей области», – обратилась к присутствующим вице-губернатор.

Елена Дягилева поздравила спортсменов и тренеров от имени губернатора, отметив большое внимание, которое уделяется региональным правительством поддержке спорта высоких достижений и популяризации активного образа жизни среди жителей Мурманской области. Так, общий объем инвестиций в сферу физической культуры и спорта составит в 2023 году более 1,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены на обеспечение подготовки спортивного резерва, финансирование спортшкол, приобретение оборудования и проведения тренировочных мероприятий. Приоритетной задачей регионального плана «На Севере – жить» также является модернизация существующих и создание новых спортивных объектов.

«В марте были открыты сразу два масштабных физкультурно-оздоровительных комплекса в Кандалакше и Заозерске. Помимо них за четыре года в Мурманской области появился целый ряд уникальных объектов. Один из ключевых – современная инфраструктура спортшколы олимпийского резерва в Кировске, создание которой позволило вернуть в регион всероссийские соревнования по горнолыжному спорту. При поддержке губернатора Андрея Чибиса продолжим работу: уже в этом году откроем ещё 8 пространств «СОПКИ.СПОРТ». Также в планах – строительство бассейна в Североморске, большого ФОКа и плавательного бассейна в Мурманске», – подчеркнула Елена Дягилева.

В рамках мероприятия вице-губернатор вручила значки и удостоверения мастера спорта России Дмитрию Сорокину (универсальный бой), Артёму Нечайкину (спортивная акробатика), Илье Крылову (биатлон) и Роману Калинину (авиамодельный спорт), а также значок и удостоверение спортивного судьи всероссийской категории Татьяне Кравчук (санный спорт).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего на церемонии благодарности регионального министерства и сертификаты на закупку инвентаря получили более ста спортсменов, завоевавших медали на всероссийских и международных соревнованиях, и тренеры, готовящие начинающих и опытных атлетов. Награды от министра спорта Светланы Наумовой получили талантливые представители санного, парусного, конькобежного, велосипедного и адаптивных видов спорта, спортивной борьбе, тайскому боксу, ушу, спортивной акробатике, лёгкой атлетики, всестилевого каратэ, универсального боя, лыжного двоеборья, сноуборда, пейнтбола.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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