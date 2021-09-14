Елена Дягилева: региональный Минкульт продолжит обновлять инфраструктуру, чтобы учреждения соответствовали запросам и времени

В Мурманской области продолжается реализация инфраструктурных проектов в сфере культуры. Об этом вчера, выступая на еженедельном оперативном совещании, сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Всего в 2021 году на укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкцию как областных, так и муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры выделено 1,3 млрд рублей, – сообщила вице-губернатор. – Эти средства направлены не только на развитие областных учреждений, но и, безусловно, на поддержку муниципальных учреждений. Соответствующие мероприятия реализуются в пятнадцати домах культуры, восьми школах искусств и семи библиотеках».

Как подчеркнула Елена Дягилева, министерство в течение последних лет принимает активное участие в конкурсных процедурах, проводимых в рамках национального проекта «Культура», на получение федерального финансирования. Благодаря успешному прохождению конкурсных процедур, на создание новых общественных пространств в 2021 году из федерального бюджета выделено почти 198 млн рублей.

«Преобразование культурных общественных пространств осуществляется и в государственных областных учреждениях культуры, – продолжила заместитель губернатора. – В 2020 году на базе Мурманской государственной областной научной библиотеки создано творческое арт-пространство «Центр современного искусства», задачей которого является помощь резидентам в создании современного и востребованного культурного продукта. Также в библиотеке в этом году ведутся работы по созданию зала электронных ресурсов и центра издательских и медиа-технологий».

В дальнейшем министерство продолжит на планомерной и системной основе работу по преобразованию действующей инфраструктуры региональных учреждений в культурные общественные пространства нового поколения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на 2022 год в проект бюджета будут включены межбюджетные трансферты на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы в доме культуры «Первомайский» в Мурманске, Кировском историко-краеведческом музее, детской школе искусств в Апатитах, в Ковдорском краеведческом музее, центре культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске, домах культуры «Строитель» в Североморске и «Современник» в Снежногорске, центре творчества и досуга в Гаджиево, межпоселенческой библиотеке Кольского района, в домах культуры в Умбе и в Верхнетуломском и других.

«Кроме того, в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта «Культура» планируется строительство центра культурного развития в Мурманске, а также приобретение автоклуба в целях обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения», – заключила вице-губернатор.