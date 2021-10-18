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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.21 16:00

Елена Дягилева: создание условий для качественного и разнообразного досуга северян – одна из приоритетных задач регионального правительства

В Мурманской областной филармонии состоялось выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста России Юрия Башмета. В преддверии концерта с маэстро встретилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Это уже третий визит Юрия Башмета на Кольский Север. Впервые ансамбль «Солисты Москвы» выступил на сцене Мурманской филармонии в 2017 году с программой «Музыкальное путешествие». Концерт получил положительный отклик со стороны как музыкантов, так и слушателей.

«Создание в регионе условий для качественного и разнообразного досуга северян – одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой правительство Мурманской области, – подчеркнула вице-губернатор. –  Подобные мероприятия дают жителям Заполярья уникальную возможность познакомиться с творчеством талантливых исполнителей России и зарубежных стран, прикоснуться к мировому музыкальному наследию. Кроме того, сейчас мы с Юрием Абрамовичем обсуждаем вопрос создания в Мурманской области образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», который позволит вывести на новый, качественный уровень музыкальное образование наших детей».

Подобные центры уже работают во многих регионах страны, они создаются на площадках детских школ искусств, филармоний, музыкальных колледжей. В рамках работы каждого образовательного центра запланировано проведение различных мастер-классов.

«Конечно, я тоже буду преподавать в этом центре. В Мурманск будут приезжать музыканты, кроме того, от местных педагогов можно многое получить. Это будет взаимный обмен опытом. Если в регионе появится свой образовательный центр, то я, конечно, буду учитывать это при планировании поездки, приезжать на день раньше или на день позже, чтобы встретиться с ребятами», – сообщил Юрий Башмет.  

Вчерашнее выступление ансамбля «Солисты Москвы» в областной филармонии открыло программу международного фестиваля «Мелодии Арктики»-2021, который ежегодно проводится в Мурманской области в рамках госпрограммы «Культура».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2013 года заполярным зрителям предоставляется возможность увидеть выступления музыкантов с мировыми именами в самых разных музыкальных жанрах. В этом году в рамках фестиваля в филармонии в числе прочих выступят джазовый ансамбль под руководством народного артиста России Даниила Крамера, любимый мурманчанами «Терем-квартет» и другие звезды столичной музыкальной сцены.

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