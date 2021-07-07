Елена Дягилева: строительство детского сада в Мурмашах идет строго по графику

В рамках национального проекта «Демография» продолжается активное строительство образовательных учреждений и социальных объектов на территории Мурманской области. В ходе рабочей поездки возводимый объект – детский сад на 75 мест в посёлке городского типа Мурмаши посетили заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

«Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что у детского сада хорошие темпы строительства, возведение идёт строго по графику, – отметила Елена Дягилева. – Внутренние отделочные работы почти проведены, осталось уложить плитку, провести покраску и закупить необходимые оборудование и мебель. В ближайшее время будет определен исполнитель работ по благоустройству. Рассчитываем на сотрудничество с ответственным подрядчиком – таким, как тот, который отвечает за возведение объекта».

Стоимость детского сада оценивается в почти 120 млн рублей. В строительную смету также входят договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям (электричество, водоснабжение) на сумму 18 млн рублей и благоустройство – 17, 5 млн рублей. Планируемый срок завершения работ по строительству – 30 августа 2021 года. С учетом сроков подготовки и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию детский сад начнет работу осенью 2021 года.

«В нашем регионе доступность дошкольного образования одна из самых высоких в стране и, конечно, мы стремимся сохранить этот показатель, – отметила Ольга Дзюба. – Новый детский сад в Мурмашах необходим, уже сейчас он укомплектован кадрами, набрано 44 ребенка, которые будут ходить в три группы. Кроме того, в детском саду предусмотрена ясельная группа для детей от полугода».

Как ожидается, в период с октября 2021 года по январь 2022 года будет организована работа по подготовке детского сада к лицензированию. По состоянию на 2 июля 2021 года общий процент готовности строительства составляет 93%.

Напомним, всего в 2020-2021 годах в Мурманской области будет построено пять детских садов на 646 мест: в ЗАТО город Североморск (220 мест), сельском поселении Алакуртти Кандалакшского района (75 мест), городе Мурманске (80 и 196 мест), а также в поселке городского типа Мурмаши Кольского района.