Елена Дягилева: в 2021 году сумма инвестиций кинопроизводителей в экономику региона увеличилась в два раза

В течение 2021 года в регионе реализован комплекс государственных мер поддержки, направленный на развитие кинопроизводства в Мурманской области. Об этом в рамках доклада на еженедельном оперативном совещании регионального правительства сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Съёмки фильмов являются для Мурманской области инвестиционным инструментом, так как кинокомпании заказывают у юридических и физических лиц Мурманской области работы и услуги, – отметила заместитель губернатора. – Более того, наши природные и культурные объекты, на фоне которых сняты фильмы, повышают узнаваемость Мурманской области за её пределами, а это в свою очередь привлекает в наш регион больше туристов».

Если проанализировать динамику съёмочного процесса в Мурманской области, то до 2019 года в регионе ежегодно снималось до 10 кинопроектов различного уровня. В 2020 году активность кинопроизводителей снизилась – сказался ввод ограничений, связанных с противодействием распространению COVID-19.

«В 2020 году в Мурманской области было снято 5 кинопроектов, – сообщила Елена Дягилева. – Общая сумма расходов кинокомпаний составила около 31,6 млн рублей. С учётом того, что кинокомпании получили в 2020 году рибейты в общей сумме 5 млн рублей, то сумма чистых инвестиций составила около 26,6 млн рублей».

В 2021 году в Мурманской области было снято 18 кинопроектов, из них 4 полнометражных фильма, 2 музыкальных кинопроекта, 2 полнометражных документальных фильма, 3 сериала и 7 короткометражек. Общая сумма расходов на съёмки составила более 60 млн рублей. При этом на предоставление рибейтов из областного бюджета в 2021 году было направлено 10 млн рублей.

«На заседании кинокомиссии Мурманской области мы рассмотрели 6 кинопроектов. Общая сумма расходов кинопроизводителей составила более 58,5 млн рублей. Кинокомпании запросили рибейты на общую сумму 8,63 млн рублей. Таким образом, в 2021 году сумма чистых инвестиций составила около 50 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем 2020 году», – отметила заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для дальнейшей реализации в 2022 году программы государственной поддержки кинопроизводства в Мурманской области в части предоставления рибейтов в региональном бюджете предусмотрено уже 15 млн рублей.

Фото: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/tv-novosti/xiii-mezhdunarodnyy-kinofestival-severnyy-harakter-startoval-22-noyabrya-v-stolice-zapolyarya