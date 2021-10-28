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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.21 08:45

Елена Дягилева: в 2022 году 12 млн рублей будет направлено на реализацию грантов для молодёжи

В ближайшие годы в Мурманской области продолжится создание современных молодёжных пространств, это позволит решить сразу несколько задач. В частности, они будут способствовать удержанию молодёжи в регионе, усилению возможностей муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также обеспечению возможности по реализации мероприятий и проектов в новых форматах. Об этом в рамках доклада, посвященного реализации актуализированного плана «На Севере – жить!» на заседании регионального правительства вчера доложила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Мы ожидаем, что к концу 2024 года в регионе появится 29 молодёжных пространств, на эти цели будет направлено более 95 млн рублей, – отметила вице-губернатор. – Их посещаемость увеличится с 74 тысяч в 2022 году до 100 тысяч к 2024 году. В 2021 году в Мурманской области будут открыты ещё 11 пространств – в Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Североморске, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском, Терском районах и Ковдорском округе».

Кроме того, в рамках реализации плана предусмотрено развитие системы государственной поддержки инициатив. В 2022 году на гранты для молодёжных проектов и программ смогут претендовать 33 получателя – 8 юридических и 25 физических лиц. На эти цели будет выделено 12 млн рублей.

«Планируется проведение свыше 10 мероприятий, направленных на развитие и повышение созидательного потенциала молодежи, предполагаемый охват составит более 5 тысяч человек с увеличением к 2023 году до 7 тысяч человек», – сообщила Елена Дягилева.

Ещё одно важное направление работы в сфере молодёжной политики региона – развитие добровольческого движения. Как ожидается, планируемый охват участников мероприятий, направленных на развитие добровольчества будет увеличен к 2023 году до 600 человек. Система мотивации волонтёров предполагает выдачу специальных карт в рамках проекта карты жителя Мурманской области. Для добровольцев также предусмотрены гранты в форме субсидий на реализацию проектов и программ, кроме того, они могут принять участие в конкурсе «Доброволец Мурманской области».

«Важное направление работы в сфере молодёжной политики – развитие и системы патриотического воспитания в регионе. В 2022 году этой работой будут охвачены 16 тысяч человек, в рамках реализации плана предполагается увеличение в 2023 году до 18 тысяч, – сообщила Елена Дягилева. – Здесь также предусмотрены грантовая поддержка и субсидии – на реализацию проектов и программ в сфере патриотического воспитания, на восстановление памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также на осуществление поисковой работы. В регионе увеличится количество домов движения «Юнармия» – до 17, на эти цели будет направлено 30 млн рублей».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ближайшее время в регионе появится оздоровительный военно-патриотический лагерь. Окончание работ по его возведению запланировано на 2022 год. Реализация проекта предполагает обновление Мурманского областного загородного стационарного детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Гандвиг» с расширением пропускной мощности, переориентированием на круглогодичный формат. Лагерь сохранит оздоровительное направление работы.

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