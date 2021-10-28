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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.21 15:30

Елена Дягилева: в 2022 году 5,4 млрд рублей будет направлено на социальную поддержку семей с детьми в Мурманской области

В ближайшие годы в рамках реализации актуализированного плана «На Севере – жить!» в социальной сфере будет сделан упор на обновление инфраструктуры учреждений. Об этом вчера на заседании регионального правительства доложила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Из 22 областных учреждений социального обслуживания населения 80 процентов размещаются в зданиях, построенных более 40 лет назад, – отметила вице-губернатор. – Износ недвижимого имущества составляет более 50 процентов. В 2022 году на улучшение условий проживания пожилых, инвалидов и несовершеннолетних северян, повышение безопасности их пребывания, а также обеспечение доступности учреждений будет направлено более 136 млн рублей. Кроме того, будет проведено благоустройство территорий учреждений соцобслуживания».

Говоря о системе социальной защиты граждан в Мурманской области, Елена Дягилева отметила, что в регионе пользователями социальных услуг являются 340 тысяч человек. Среди них – малоимущие граждане, семьи с детьми, в том числе многодетные, пожилые граждане. Как ожидается, к 2024 году в рамках реализации плана не менее 89 процентов заявлений от граждан будут приниматься в электронном виде и не менее 25 процентов государственных услуг северяне будут получать в проактивном (упреждающем) режиме.

«В рамках актуализированного плана «На Севере – жить!» предполагается расширение сферы применения социального контракта как реальной помощи малоимущим гражданам в трудной жизненной ситуации, – продолжила вице-губернатор. – Уже с ноября текущего года гражданам, заключившим социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, будет предоставлено право получения единовременной выплаты до 250 тысяч рублей на открытие собственного дела».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на социальную поддержку семей с детьми в Мурманской области в 2022 году будет направлено 5,4 млрд рублей. В регионе продолжится реализация таких мер поддержки, как, в частности, ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, региональный материнский (семейный) капитал, а также выплата денежного пособия молодым матерям, так называемая «Зарплата мамы», в размере 14 тысяч рублей, срок действия этой меры уже продлен до 2026 года.

«В текущем году уже началась трансформация региональных центров занятости населения в современные кадровые центры, – отметила Елена Дягилева. – В учреждениях запущен процесс цифровизации, используются новые сервисы, коммуникации. Со временем центры занятости начнут работать по-новому, что позволит обеспечить рост благополучия северян за счет успешной профессиональной самореализации и обеспечить равные возможности для реализации их трудового потенциала».

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