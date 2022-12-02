Елена Дягилева: в Апатитах создаются новые современные пространства для северян всех возрастов

В ходе рабочего визита вице-губернатор Елена Дягилева 30 ноября посетила ряд учреждений культурной сферы в Апатитах.

В 2022 году из федерального и областного бюджетов было выделено более 13,3 млн рублей на укрепление материально-технической базы Централизованной библиотечной системе Апатитов. Поддержка со стороны правительства Мурманской области и победа в конкурсных отборах национального проекта «Культура» позволили в сентябре открыть в городе еще одну модельную библиотеку.

«Библиотека, оснащенная по модельному стандарту, появилась в спальном районе города и мгновенно приобрела огромную популярность среди апатитчан всех возрастов. Ребята с удовольствием приходят сюда не только почитать, но и просто пообщаться или сделать уроки. Новые пространства стали логичным продолжением расположенных здесь же «СОПОК», дав ещё больше возможностей для самореализации и проведения досуга молодым северянам», – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Ещё одним объектом, который посетила вице-губернатор, стала городская библиотека №3 имени Ларисы Адамовны Гладиной. Елена Дягилева осмотрела ход работ капитальной реконструкции здания, построенного в 1991 году специально для этого учреждения.

«Проект реновации библиотеки-музея стартовал в 2021 году при поддержке главы региона Андрея Чибиса, а также уроженца Апатитов Андрея Малахова. Ключевая особенность концепта – сочетание современных материалов и подхода с желанием сохранить уникальный облик и дух исторического здания», – подчеркнула Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, автором концепции реновации здания Музея трудовой славы и библиотеки выступил московский дизайнер Степан Бугаев. На объекте уже установили современные инженерные сети, систему отопления, автоматизированный узел учета тепловой энергии и индивидуальный тепловой пункт. Сейчас здесь проводятся работы по устройству и восстановлению паркетных полов, мраморных стен и пола, а в отделке используется ракушечник. Важной новацией стала установка лифта, что делает объект доступным даже для маломобильных северян. Капитальный ремонт, на который в совокупности было выделено более 123,7 млн рублей, завершится в конце декабря. Следующим этапом станет оснащение библиотеки современным оборудованием.

Фото: https://gov-murman.ru