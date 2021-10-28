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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.21 11:00

Елена Дягилева: в ближайшие годы в Мурманской области появится 18 новых спортивных объектов

Ключевой целью реализации актуализированного плана «На Севере – жить!» в сфере физической культуры и спорта является максимальное привлечение северян к здоровому образу жизни, а одним из важных направлений работы является создание новых и реконструкция уже имеющихся на территории региона объектов. Об этом на заседании регионального правительства вчера доложила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Объём консолидированного бюджета на 2022-2023 годы составляет более 1,9 млрд рублей, – сообщила заместитель губернатора. – Мы продолжим создавать физкультурно-оздоровительные комплексы, развивать инфраструктуру для занятия зимними видами спорта».

Как подчеркнула Елена Дягилева, на реконструкцию спортивных объектов будет направлено более 800 млн рублей. Еще один упор в реализации плана сделают на развитие массового спорта – более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов направят на реализацию проектов, участие в которых будет бесплатным. К ним относятся проекты «Час здоровья», «Бодрое воскресенье», бесплатные сеансы плавания в бассейнах, в том числе для детей.

«К крупным спортивным событиям, участниками которых станут северяне в ближайшее время, относятся соревнования по сноуборду и горным лыжам с участием топовых российских райдеров, соревнования по трейлраннингу, фестиваль субкультур и другие», – отметила Елена Дягилева.

В ближайшие годы северяне смогут, как и прежде, рассчитывать на грантовую поддержку своих инициатив в сфере спорта. Гранты в форме субсидий можно будет получить по направлениям «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Адаптивный спорт», «Национальные виды спорта», «Школьные и студенческие спортивные лиги». Более 2 млн рублей будет направлено на реализацию проектов «Народный тренер» и «Народная команда», 9 млн – на гранты муниципальным образованиям.

«Развитие школьного спорта – это еще одно важное направление, которому мы уделим серьёзное внимание, – подчеркнула заместитель губернатора. – 162 общеобразовательных школы получат средства на развитие своих спортивных клубов – на покупку инвентаря, экипировки, материальное стимулирование учителей. Мы продолжим проводить соревнования на Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов». 

На развитие спорта высших достижений в регионе будет направлено более 1 млрд рублей из областного бюджета. Большая часть средств пойдет на поддержку и развитие спортивных школ Мурманской области.

«Итогами реализации актуализированного плана «На Севере – жить!», как мы ожидаем, станет появление в регионе 18 новых спортивных объектов, 9 объектов будут отремонтированы, а количество занимающихся физической культурой и спортом составит более 380 тысяч человек», – сообщила Елена Дягилева.

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