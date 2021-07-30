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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 12:30

Елена Дягилева: в ближайшие годы военные памятники в Мурманской области приведут в порядок

В 2021 году по поручению губернатора Андрея Чибиса на проведение работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны в Мурманской области направлено 26 млн рублей, в том числе 23 млн из резервного фонда. Об этом на очередном заседании межведомственной комиссии по осуществлению мониторинга состояния военно-мемориальных объектов на территории региона сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Порядка 8,2 млн рублей направлено на реконструкцию объекта в Мурмашах, более 14 млн – в посёлке Шонгуй и почти 500 тысяч рублей направлено на работы на территории Печенгского муниципального округа», – отметила Елена Дягилева.

Как пояснила заместитель губернатора, военное захоронение в Мурмашах появилось в начале Великой Отечественной войны. На кладбище авиаторов похоронено три Героя Советского Союза, кроме того, на территории этого комплекса захоронено 73 лётчика. В посёлке Шонгуй во время Великой Отечественной войны был обустроен военный аэродром, позднее здесь захоронили трёх Героев Советского Союза, а также 38 советских авиаторов. В Печенгском муниципальном округе, на полуострове Средний, необходимо провести работы по реконструкции воинского кладбища, где находятся останки 400 бойцов 63-й бригады морской пехоты.

«Субсидирование программы по реконструкции памятных мест будет продолжено, – сообщила Елена Дягилева. – На территории Мурманской области размещены более четырёхсот объектов военной истории, некоторые из которых требуют ремонта. Вопрос состояния и сохранения военно-мемориальных объектов находится на личном контроле у губернатора».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания межведомственной комиссии участники заслушали доклад об итогах голосования, посвященного реконструкции памятника героям-подводникам Северного флота, расположенного в посёлке Лиинахамари, на территории, арендованной коммерческой компанией.

Напомним, объект был разрушен неизвестными в сентябре 2020 года. В июле жители Печенгского муниципального округа приняли участие в опросе – северянам предложили высказаться о том, каким должен быть восстановленный памятник: стоит ли его сохранить в первоначальном виде или видоизменить, и где он, по их мнению, должен находиться. В голосовании приняло участие более 7,5 тысячи человек. Подавляющее большинство респондентов проголосовали за эскиз памятника, который приближен к его первоначальному виду. Кроме того, восстановленный объект, как считают жители муниципалитета, должен остаться в историческом месте его расположения. Комиссия рекомендовала учесть эти пожелания.

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