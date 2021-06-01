Елена Дягилева: в Мурманской области продолжат поддерживать кинопроизводителей

Сразу несколько кинокомпаний подтвердили намерение организовать съемки своих картин на территории Мурманской области. Об этом в рамках доклада на еженедельном совещании в правительстве региона сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В текущем году в рамках работы по поддержке кинопроизводства в Мурманской области мы провели два заседания кинокомиссии, на которых был проработан ряд вопросов, связанных с организацией взаимодействия с кинокомпаниями, оказанием содействия в проведении съёмок с июня по декабрь 2021 года, проведением в регионе в 2021 году питчинга кинопроектов молодых кинематографистов, а также с деятельностью Центра развития кинопроизводства Мурманской области в текущем году», – отметила вице-губернатор.

В частности, в планах Центра развития кинопроизводства проведение локейшен-тура для сценаристов, режиссеров и продюсеров по югу Мурманской области, организация семинара для представителей регионального туристического бизнеса по включению в туристические маршруты мест съёмок, а также обеспечение проведения заявочной кампании конкурса на предоставление рибейтов. Кроме того, запланированы съемки проморолика о кинематографических возможностях Мурманской области.

«На предоставление рибейтов в Мурманской области в 2021 году предусмотрено 10 миллионов рублей, – напомнила Елена Дягилева. – Заявителями могут стать кинокомпании, а также организации, которые являются региональными операторами кинокомпаний по организации съемок в Мурманской области. Финансовыми условиями являются авансирование предстоящих расходов на съёмки на территории нашего региона, а также возмещение производственных расходов на съемки. Существенное условие для компаний, претендующих на поддержку – наличие удостоверения национального фильма».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сумма рибейта может составлять не более 30% от общей суммы расходов, связанных со съёмками в Мурманской области и не более 2 млн рублей. Как уже сообщалось, в текущем году более 10 киностудий планируют или уже реализуют съёмки своих экранных произведений в Мурманской области.