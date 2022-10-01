Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?В Мурманской области стартовала гуманитарная акция «Север Помогает» для северян, призванных в рамках мобилизации и участвующих в СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.22 12:00

Елена Дягилева: в Мурманской области проводится более 300 мероприятий спортивной направленности, каждое из них – точка роста для развития туризма

На полях крупневшего отраслевого форума «Россия – спортивная держава», проходящего в эти дни в Кузбассе, прошла панельная сессия «Развитие рынка спортивного туризма. Точки роста сервиса и инфраструктуры». Спикером сессии выступила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Модератором площадки стал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Наряду с вице-губернатором Еленой Дягилевой кейсами поделились министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров и генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, заставили консолидировать усилия и трансформировать туристическую индустрию в индустрию гостеприимства», – отметил модератор сессии. Знакомый с Мурманской областью, Алексей Волков отметил не только красоту региона, но и большое внимание, которое уделяется всестороннему продвижению туристической привлекательности территорий, в том числе благодаря яркой айдентике и слогану «На Севере – жить».

Темой выступления заместителя губернатора Елены Дягилевой стал позитивный опыт использования спортивных и массовых мероприятий для привлечения в регион большого туристического потока.

Сегодня Арктика привлекает всё большее число туристов – общий туристический поток составляет около миллиона человек в год. В 2021 году почти половина из них выбрали Мурманскую область. Развитие туризма дает ощутимый финансовый результат и позитивно сказывается на всем регионе. В своей речи вице-губернатор акцентировала внимание аудитории на изменениях, которые происходят в Мурманской области.

«Количество заполярных туроператоров за последнее время выросло в 2 раза. Это означает, что малый и средний бизнес получил новые точки роста, а северяне – рабочие места в интересной индустрии. До увеличения турпотока Териберка – заброшенное село, сегодня – один из самобытных туристических кластеров с динамично развивающейся инфраструктурой, а также площадка для проведения ярких событий. И, что очень важно, новые туристические маршруты, развитие инфраструктуры, праздники и фестивали дают большое количество возможностей для самих северян! Мы открываем Север и для себя в том числе», – акцентировала Елена Дягилева.

Говоря о событийном туризме, заместитель губернатора отметила личный вклад главы региона Андрея Чибиса в развитие этого направления. По его инициативе в Мурманской области появляются новые события для поклонников активного отдыха со всей страны. Кроме того, поддержка губернатора позволяет проводить традиционные мероприятия с большим масштабом, а также трансформировать спортивные состязания в семейные фестивали, когда наряду со спортивной программой для северян и гостей города открыты разноплановые зоны. Заданный вектор поддержал модератор и спикеры сессии: сегодня центром притяжения активных туристов все чаще становятся горнолыжные курорты и регионы, предлагающие уникальные возможности для насыщенного отдыха. При этом спортивные мероприятия выступают драйвером всей индустрии.

«Уникальная природа Мурманской области, старинные поселения, дикие пейзажи и разнообразные ландшафты становится идеальными декорациями и площадками для проведения разноплановых мероприятий. Аналитика Big Data позволила четко сформулировать концепцию развития туризма: события служат поводом для выбора места отдыха, но по аналитическим данным большая часть туристов возвращается, чтобы открыть для себя наш регион со всех сторон», – прокомментировала Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в докладе вице-губернатора Елены Дягилевой было отмечено, что современный турист, который готов к впечатлениям, сегодня имеет не только более высокий доход, но и соответствующие запросы. Консолидация усилий регионального правительства и представителей крупного бизнеса, участие в реализации масштабных национальных проектов качественно меняет инфраструктуру городов Мурманской области.

«Мурманская область задает тон: синергия и взаимодействие спорта и туризма дает много возможностей для местных жителей и туристов», – подытожил выступление Елены Дягилевой президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Исследование hh.ru: в России не хватает «синих воротничков»
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь РоссииКандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30«Век Адалин». Художественный фильм (16+)23:15«Руки Вверх». (Интернет-проект «Реальный регион», 12+)23:30«Экстремальный фотограф». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области ещё отмечается сезонное снижение цен на репчатый лук, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро обвалился почти на 2,67 рубля, доллар потерял 2,11 рубля-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: новый закон усовершенствует деятельность общин коренных малочисленных народов Севера
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика