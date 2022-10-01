Елена Дягилева: в Мурманской области проводится более 300 мероприятий спортивной направленности, каждое из них – точка роста для развития туризма

На полях крупневшего отраслевого форума «Россия – спортивная держава», проходящего в эти дни в Кузбассе, прошла панельная сессия «Развитие рынка спортивного туризма. Точки роста сервиса и инфраструктуры». Спикером сессии выступила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Модератором площадки стал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Наряду с вице-губернатором Еленой Дягилевой кейсами поделились министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, министр физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, генеральный директор фанпарка «Бобровый лог» Константин Нестеров и генеральный директор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, заставили консолидировать усилия и трансформировать туристическую индустрию в индустрию гостеприимства», – отметил модератор сессии. Знакомый с Мурманской областью, Алексей Волков отметил не только красоту региона, но и большое внимание, которое уделяется всестороннему продвижению туристической привлекательности территорий, в том числе благодаря яркой айдентике и слогану «На Севере – жить».

Темой выступления заместителя губернатора Елены Дягилевой стал позитивный опыт использования спортивных и массовых мероприятий для привлечения в регион большого туристического потока.

Сегодня Арктика привлекает всё большее число туристов – общий туристический поток составляет около миллиона человек в год. В 2021 году почти половина из них выбрали Мурманскую область. Развитие туризма дает ощутимый финансовый результат и позитивно сказывается на всем регионе. В своей речи вице-губернатор акцентировала внимание аудитории на изменениях, которые происходят в Мурманской области.

«Количество заполярных туроператоров за последнее время выросло в 2 раза. Это означает, что малый и средний бизнес получил новые точки роста, а северяне – рабочие места в интересной индустрии. До увеличения турпотока Териберка – заброшенное село, сегодня – один из самобытных туристических кластеров с динамично развивающейся инфраструктурой, а также площадка для проведения ярких событий. И, что очень важно, новые туристические маршруты, развитие инфраструктуры, праздники и фестивали дают большое количество возможностей для самих северян! Мы открываем Север и для себя в том числе», – акцентировала Елена Дягилева.

Говоря о событийном туризме, заместитель губернатора отметила личный вклад главы региона Андрея Чибиса в развитие этого направления. По его инициативе в Мурманской области появляются новые события для поклонников активного отдыха со всей страны. Кроме того, поддержка губернатора позволяет проводить традиционные мероприятия с большим масштабом, а также трансформировать спортивные состязания в семейные фестивали, когда наряду со спортивной программой для северян и гостей города открыты разноплановые зоны. Заданный вектор поддержал модератор и спикеры сессии: сегодня центром притяжения активных туристов все чаще становятся горнолыжные курорты и регионы, предлагающие уникальные возможности для насыщенного отдыха. При этом спортивные мероприятия выступают драйвером всей индустрии.

«Уникальная природа Мурманской области, старинные поселения, дикие пейзажи и разнообразные ландшафты становится идеальными декорациями и площадками для проведения разноплановых мероприятий. Аналитика Big Data позволила четко сформулировать концепцию развития туризма: события служат поводом для выбора места отдыха, но по аналитическим данным большая часть туристов возвращается, чтобы открыть для себя наш регион со всех сторон», – прокомментировала Елена Дягилева.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в докладе вице-губернатора Елены Дягилевой было отмечено, что современный турист, который готов к впечатлениям, сегодня имеет не только более высокий доход, но и соответствующие запросы. Консолидация усилий регионального правительства и представителей крупного бизнеса, участие в реализации масштабных национальных проектов качественно меняет инфраструктуру городов Мурманской области.

«Мурманская область задает тон: синергия и взаимодействие спорта и туризма дает много возможностей для местных жителей и туристов», – подытожил выступление Елены Дягилевой президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Фото: https://gov-murman.ru