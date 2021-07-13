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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 17:30

Елена Дягилева: в рамках нацпроекта в 2021 году будут отремонтированы школы искусств в пяти муниципалитетах

В рамках национального проекта «Культура» продолжается капитальный ремонт фасада и кровли здания детской школы искусств в Гаджиево. В ходе рабочей поездки заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр культуры Мурманской области Ольга Обухова посетили объект и пообщались с представителем подрядной организации.

«Детская школа искусств в Гаджиево – это объект с большой социальной значимостью для всего ЗАТО Александровск и ремонт здесь очень ждали, – отметила Елена Дягилева. – К сожалению, есть отставание по графику выполнения работ, это связано, в том числе и с увеличением их объёмов. В ходе совещания с представителями местной администрации мы обсудили существующие проблемы, подрядчик обещал до конца текущей недели наверстать упущенное время».

Стоимость ремонтных работ оценивается в 6,4 млн рублей, из которых 6,2 млн – средства областного бюджета. В строительную смету входят демонтажные работы, работы по гидроизоляции фундамента, штукатурке и утеплению фасада плитами из минеральной ваты и работы по замене кровли. Уже завершены работы по гидроизоляции фундамента здания школы искусств, штукатурке и утеплению фасада. Рабочие занимаются оштукатуриванием оконных откосов, нанесением декоративной штукатурки на фасад здания и его окраской, также ведутся работы на кровле. Установлена новая входная дверь.

«Кроме школы искусств в Гаджиево в рамках национального проекта «Культура» выполняются работы ещё в двух учреждениях, – пояснила Елена Дягилева. – Кроме того, достигнуты договоренности с Министерством культуры Российской Федерации о том, что ещё две школы будут включены в этот проект в текущем году. Речь об организациях в Апатитах, Кольском районе, Мурманске, Оленегорске и Гаджиево».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заместитель губернатора отметила, что реализация нацпроекта «Культура» в Мурманской области позволяет в числе прочего заниматься дооборудованием учреждений.

«В 2021 году под оснащение попадают шесть школ искусств. Также после обращения одного из учеников североморской школы и по поручению губернатора Андрея Чибиса на средства областного бюджета мы заказали фортепиано, инструмент уже в пути», – сообщила Елена Дягилева.

 

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