Елена Дягилева: в регионе продолжается обновление учреждений культуры, в 2022 году их будет 49

Реализация плана мероприятий актуализированного плана «На Севере – жить!» в сфере культуры подразумевает работу по нескольким направлениям, в их числе – повышение качества региональной и муниципальной инфраструктуры, создание брендовых культурных событий и продуктов, повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры, рост посещаемости учреждений культуры, а также формирование единого культурного пространства. Об этом на заседании регионального правительства доложила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«На обновление учреждений культуры в 2022-2024 годах будет направлено 2,5 млрд рублей, в 2022 году в регионе будет обновлено 49 учреждений, в 2023 – 19, – отметила вице-губернатор. – Обновление коснется библиотек, музеев, детских школ искусств и других учреждений».

В ближайшие годы в Мурманской области продолжат поддерживать кинопроизводителей. Общая сумма рибейтов в 2022 году составит 10 млн рублей, запланирована реализация проектов «Место съёмок – Мурманская область» и «Кинотропы». Молодёжь сможет претендовать на гранты на реализацию своих кинопроектов.

«Уже создана Ассоциация музеев Арктики, которая объединит музеи из всех арктических регионов, ее работа направлена на организацию межмузейного взаимодействия для продвижения проектов по популяризации Арктики и расширение географии культурно-просветительских и выставочных проектов», – отметила Елена Дягилева.

Ещё одним важным направлением работы в рамках реализации плана станет грантовая поддержка инициаторов творческих идей. К 2030 году количество грантов будет увеличено до 30, на 2022-2024 года на эти цели будет выделено 68 млн рублей.

«В Мурманской области продолжится перезагрузка наших библиотек, в 2022 году на эти цели будет выделено 45 млн рублей, а также создание виртуальных концертных залов, на это предполагается направить 2,5 млн рублей», – сообщила заместитель губернатора.