Елена Дягилева: важно уделять внимание объектам культуры не только в крупных городах, но и в самых маленьких поселениях Мурманской области

В рамках реализации региональной программы реновации учреждений культуры Кольского Заполярья в Кашкаранцах прошло открытие нового здания сельской библиотеки. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Елена Дягилева и министр культуры Ольга Обухова.

«Нужно понимать, что не только для местных жителей, но и для гостей села библиотека всегда была и сегодня остаётся центром жизни. Она хранит местную историю, содействует развитию местного сообщества, способствует продвижению чтения в обществе. Финансовая поддержка со стороны Правительства Мурманской области позволила сегодня пригласить всех жителей села Кашкаранцы, Терского района на новоселье. Теперь в этом комфортном пространстве можно почитать, познакомиться с историей края, провести с пользой время. Уверена, новое здание библиотеки будет и впредь центром культурной жизни, но теперь уже с большим количеством возможностей», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

До нынешнего года библиотека села Кашкаранцы находилась в отдельном деревянном доме с просевшим фундаментом и сгнившими нижними венцами. Более 60 лет прошло с момента постройки библиотеки. Возведённое летом 2022 года модульно-блочное здание в Кашкаранцах отвечает всем современным требованиям. В модуле выделены рабочая зона библиотекаря, пространство для комфортного чтения с оборудованным музейным уголком и книгохранилище. Современная мебель, техническое оснащение позволит найти «своё пространство» для каждого читателя, в том числе для местных жителей, отдыхающих и туристов. В селе нет других учреждений культуры, поэтому новое здание станет культурным центром села, где можно будет получить библиотечные услуги и стать участником культурно-досуговых мероприятий. Учитывая большой приток туристов и гостей в Терский район, библиотечный модуль будет активно востребован, особенно в летний период.

Следующий этап обновления – комплектация библиотеки новыми книгами – учреждение успешно приняло участие в конкурсном отборе на предоставление в 2023 году субсидии из федерального и областного бюджетов на пополнение книжного фонда, и библиотеке будет выделено 150 тысяч рублей на приобретение книг.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году на приобретение модульных зданий для сельских учреждений культуры Терского района из регионального бюджета выделено 10 млн рублей. Большое финансирование получили проекты реновации местных домой культуры: на проведение ремонтных работ в селе Чаваньга выделено более 1,2 млн рублей, на устройство вентилируемого фасада и ремонтные работы в ДК Умбы – более 20 млн рублей. Общий объём инвестиций в развитие культурной среды в Терском районе в 2022 году составил более 40,6 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru