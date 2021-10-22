Северяне активно поддерживают проводимую в России перепись населения, спустя неделю после начала кампании 82 тысячи человек уже внесли свои данные в переписные листы. Из них 79 тысяч – на Едином портале государственных услуг. Об этом, выступая на круглом столе в Центре управления регионом, приуроченном к проведению переписи, вчера сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Всероссийская перепись населения в Мурманской области проходит хорошими темпами, и мы рассчитываем их сохранить, – отметила Елена Дягилева. – Качественная организация Всероссийской переписи населения на региональном уровне – это приоритетная стратегическая задача многих ведомств на ближайший месяц, прежде всего, Мурманскстата, с которым мы работаем в тесном взаимодействии. Перепись предоставит самую актуальную и подробную информацию о жителях Мурманской области, о тех условиях, в которых проживают люди в различных населенных пунктах, о деталях демографических процессов. Крайне важно, что мы получим достоверные сведения о динамике изменения уровня комфортности проживания жителей области и трендах трудовой миграции в регионе».

По словам вице-губернатора, результаты переписи сформируют уникальную базу для принятия управленческих решений как на региональном, так и на федеральном уровнях.

«Другими словами, полученная информация ляжет в основу разработки планов и программ развития экономики, социального обеспечения и социальной инфраструктуры, – объяснила Елена Дягилева. – Также из сформированных сведений будет складываться расчет основных показателей при распределении областного бюджета, направлении финансовой помощи муниципалитетам и определении размера финансовой поддержки с федерального уровня, что чрезвычайно важно для комплексного развития Мурманской области».

В текущем году Всероссийская перепись населения впервые в истории проходит в цифровом формате. По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, первые результаты кампании показали, что жители страны готовы к подобным нововведениям.

«В ряде регионов через Интернет переписались более 10 процентов населения – это уже больше, чем прогнозировалось. В ближайшее время эта планка будет достигнута во всех регионах. Теперь ставим цель повысить ее до 20–30 процентов, – сообщил замглавы Росстата Павел Смелов. – Мурманская область входит в число лидеров по числу переписавшихся, и мы надеемся, что этот тренд сохранится».