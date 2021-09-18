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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.21 09:45

Елена Дягилева: за годы существования «Феодоритовские чтения» стали неотъемлемой частью культурной и духовной жизни Заполярья

 

В Апатитах открылись «Феодоритовские чтения» – это международная историко-краеведческая конференция, которая проводится в Мурманской области с 2006 года. Чтения традиционно посвящены памяти христианского подвижника, богослова и историка преподобного Феодорита Кольского, который в начале XVI века пришёл с миссионерской целью на Кольскую землю.

«За годы существования Феодоритовские чтения стали неотъемлемой частью культурной и духовной жизни Заполярья, – отметила в приветственном слове к участникам заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – Конференция – это яркий пример тесного взаимодействия Мурманской митрополии и областного правительства в деле сохранения духовных ценностей. Участие в чтениях принимают не только ученые и богословы, но и педагоги, студенты вузов и колледжей, а также старшеклассники, а потому они несут еще и важнейшую воспитательную функцию».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конференция будет проходить несколько дней. В рамках чтений, помимо пленарных и секционных заседаний, организованы фотовыставка «Храмовая архитектура Кольского полуострова», демонстрация видеофильма «Северные сияния», выставка экспонатов музея-заповедника «Петроглифы Канозера» и книжная выставка «Исследователи Кольского Севера», а также экскурсии в музей-архив истории освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц-региона, в Музей геологии и минералогии им. И. В. Белькова Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук и выездные экскурсии на ближайшие историко-этнографические объекты.

По материалам докладов на «Феодоритовских чтениях» традиционно издадут сборник статей.

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