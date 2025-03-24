Елена Химчук: об открытии Мурманского краеведческого музея после реконструкции

Многие мурманчане сообщение о том, что Мурманский областной краеведческий музей открыл свои двери для посетителей в историческом здании на проспекте Ленина, 90 после завершения реконструкции, восприняли с радостью и воодушевлением.

С 18 марта 2025 года все экспозиции доступны для осмотра, также будут работать временные выставки.

Как сообщают сотрудники музея, за это время были обновлены все экспозиционные залы, сохранив при этом баланс между любимыми экспонатами и современными музейными решениями. Посетители увидят как известные «жемчужины» из фондов музея, так и новые поступления.

Открыты 14 тематических залов, охватывающих историю региона с древности до наших дней. С помощью натурных декораций воссозданы природные ландшафты и элементы культуры коренных народов Севера, а мультимедийные технологии позволяют доступно рассказать о крае и его особенностях.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Павловна Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея, рассказывает о том, что ждёт посетителей музея в ближайшем будущем и о планах на будущее.