Елена Нестерович возглавила Корпорацию развития Мурманской области

Генеральным директором АО «Корпорация развития Мурманской области» назначена Елена Нестерович. Ранее она занимала пост первого заместителя генерального директора корпорации, где курировала инвестиционный блок и операционное сопровождение региональных проектов — от промышленности до туризма, в том числе с применением механизма государственно-частного партнёрства.

Елена Нестерович — уроженка Оленегорска, окончила Мурманский педагогический университет (в настоящее время МАУ) по специальности «экономист-математик» и полностью погружена в региональную специфику Мурманской области и Арктики. С 2018 года занимала руководящие позиции в строительстве, ИТ, розничной торговле и инвестиционном развитии региона.

«Назначение Елены Нестерович — это ставка на своего, проверенного управленца, который родился, вырос и построил карьеру в Мурманской области. Она знает экономику региона изнутри, вела реальные проекты на позициях первого заместителя Корпорации и в бизнесе», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Под руководством Елены Нестерович реализуются проекты по созданию новых туристических объектов, развитию портовой инфраструктуры, а также по разработке и добыче месторождений стратегического сырья. Сформированы и выведены на рынок инвестиционные лоты в промышленности, туризме, логистике и спорте. Налажено эффективное взаимодействие между органами власти, муниципалитетами и инвесторами.

В свою очередь, Артём Кукса, ранее занимавший должность генерального директора Корпорации развития Мурманской области, назначен на пост первого заместителя министра развития Арктики и экономики Мурманской области. В новой роли он будет отвечать за привлечение инвесторов в регион на правительственном уровне.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, АО «Корпорация развития Мурманской области» создана по инициативе правительства Мурманской области в 2013 году, а в 2019 году получила официальный статус специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории региона. Корпорация занимается поиском инвесторов и продвижением инвестиционного потенциала Мурманской области, комплексным сопровождением инвесторов на всех этапах — от идеи до ввода объекта в эксплуатацию, включая подбор площадок, мер поддержки и консалтинг.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569441/#&gid=1&pid=1