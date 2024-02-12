Елена Семёнова возглавила Министерство цифрового развития Мурманской области

О кадровых изменениях во время оперативного совещания в правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Оперативное совещание начинаем с нового назначения. Министерство цифрового развития Мурманской области возглавит Елена Семенова. Среди большого профессионального опыта Елены Викторовны хочу подчеркнуть координацию проекта Минстроя России «Умный город» – и в самом министерстве, и после в госкорпорации «Росатом», а также организацию онлайн-голосования проекта «Формирование комфортной городской среды» и разработку индекса цифровой трансформации городского хозяйства «IQ городов», – рассказал глава региона.

Мурманская область за последние годы достигла заметных результатов в сфере информационных технологий. Андрей Чибис подчеркнул, начиная с 2021 года, сервисы региона становились победителями и лауреатами федеральных конкурсов 11 раз. В 2023 году Мурманск стал лауреатом конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений».

На территории Кольского Заполярья уже внедрены Единая цифровая платформа управления регионом, Единая платформа управления транспортной системой, Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований, Система общественного видеонаблюдения и аналитики, а также успешно реализуются проекты «Единая карта жителя Мурманской области» и «Молодая Арктика», туристический и инвестиционный порталы.

Флагманом среди ИТ-решений региона остается «Наш Север», который был запущен ещё в 2019 году.

«Уверен, Елена Викторовна выведёт работу цифрового блока Мурманской области на новый уровень. Желаю успехов в этом направлении», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru