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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.24 12:00

Елена Сугак из Североморска удостоена почётной награды – медали ордена «Родительская слава»

Президент страны Владимир Путин подписал Указ, в соответствии с которым ещё одна северянка – жительница флотской столицы Елена Сугак – удостоена медали ордена «Родительская слава».

Елена Юрьевна воспитывает двух сыновей и трёх дочерей. Старший, Андрей, женат и уже сам стал папой, работает в сфере предоставления электромонтажных услуг. Младший сын, Алексей, обучается на первом курсе магистратуры Мурманского арктического университета, занимается баскетболом, является членом студенческого объединения «ECO-Arctic», активно принимает участие в волонтерской и просветительской деятельности. Дочь Анастасия успешно обучается на втором курсе Мурманского филиала Уральского регионального колледжа, участвует в экологических субботниках по защите окружающей среды. Средняя Анна обучается на первом курсе Мурманского медицинского колледжа, участвует в благотворительных концертах в рамках акции «Спаси ребенка». Младшая дочь Александра – ученица пятого класса школы №12 ЗАТО г. Североморск.

Семья активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие семейных ценностей, продвижение института многодетных семей в обществе, в мероприятиях по защите окружающей среды, в организации благотворительных концертов для участников специальной военной операции в городе и сборе средств для участников специальной военной операции.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в августе государственной награды Российской Федерации были удостоены мурманчане Татьяна Фтемова и Дмитрий Кирбаба, а также Ася и Дмитрий Аверкиевы. Помимо федеральной выплаты в размере 200 тысяч рублей по поручению губернатора Андрея Чибиса северянам, награждённым медалью ордена «Родительская слава», дополнительно выплачивается 5 млн рублей. Средства можно направить на покупку авто или улучшение жилищных условий. Также в Мурманской области многодетным северянкам, награждённым почётным знаком «Материнская слава», орденом или медалью ордена «Родительская слава», полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до достижения им 18 лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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