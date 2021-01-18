«Ёлка отличников» - директор Кольской АЭС встретился с лучшими учениками старших классов Полярных Зорь

15 января на Кольской АЭС прошла «Ёлка отличников». Главным событием дня стала встреча лучших учеников города с директором Кольской АЭС Василием Васильевичем Омельчуком. Старшеклассников интересовали перспективы развития атомной станции и города Полярные Зори, профессии, востребованные в атомной энергетике, программы для молодых специалистов.

Во время общения директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил, что между отличной учёбой в школе и эффективной производственной деятельностью существует прочная связь - чтобы добиться успехов в работе, нужно постоянно учиться: «Ваша главная задача – учиться всему. Это пригодится в будущем. А мы заинтересованы в том, чтобы активные, целеустремленные люди приходили в атомную отрасль и на Кольскую АЭС, продолжить дело, которому мы посвятили жизнь».

Для отличников сотрудники атомной станции подготовили увлекательную экскурсию по машинному залу, новогодние подарки и спортивную программу с мастер-классом от профсоюзной организации по игре Юкигассен на горнолыжном комплексе «Салма».

Традиция новогоднего поздравления и напутствия лучшим старшеклассникам на Кольской АЭС существует более 20 лет. На «Елку отличников» приглашаются школьники, имеющие высокие достижения в учёбе, победители олимпиад и лауреаты конкурсов, участники проектов «Школы Росатома», успешные спортсмены и активисты волонтерского движения, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.