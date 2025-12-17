Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
«Ёлка желаний»: мечты мурманских детей будут воплощены в жизнь

Сегодня Иван Лебедев, глава города Мурманска, руководители структурных подразделений городской администрации разобрали открытки с желаниями детей, чтобы исполнить их.

Так, главе города досталась просьба о новогоднем сюрпризе от ребят-инвалидов — брата и сестры. Среди других ребячьих желаний — велосипеды, самокаты, спортинвентарь, электронные гаджеты, книги, путешествия.

Все без исключения мечты мурманских детей будут воплощены в жизнь.

Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года. В преддверии Нового года каждый может почувствовать себя добрым волшебником, исполнив заветную мечту ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, оставшегося без попечения родителей, из многодетной или малообеспеченной семьи, из семьи участника СВО или проживающей на территории новых регионов России. За семь лет акция подарила радость более чем 320 тысячам ребят по всей стране.

Одна из волшебных ёлок теперь появилась и в приёмной главы города Мурманска.

Акция стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года. Узнать, как принять в ней участие, и познакомиться с условиями можно на сайте елкажеланий.рф.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31543&page=1

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
