«Ёлка желаний»: мечты мурманских детей будут воплощены в жизнь

Сегодня Иван Лебедев, глава города Мурманска, руководители структурных подразделений городской администрации разобрали открытки с желаниями детей, чтобы исполнить их.

Так, главе города досталась просьба о новогоднем сюрпризе от ребят-инвалидов — брата и сестры. Среди других ребячьих желаний — велосипеды, самокаты, спортинвентарь, электронные гаджеты, книги, путешествия.

Все без исключения мечты мурманских детей будут воплощены в жизнь.

Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года. В преддверии Нового года каждый может почувствовать себя добрым волшебником, исполнив заветную мечту ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, оставшегося без попечения родителей, из многодетной или малообеспеченной семьи, из семьи участника СВО или проживающей на территории новых регионов России. За семь лет акция подарила радость более чем 320 тысячам ребят по всей стране.

Одна из волшебных ёлок теперь появилась и в приёмной главы города Мурманска.

Акция стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года. Узнать, как принять в ней участие, и познакомиться с условиями можно на сайте елкажеланий.рф.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31543&page=1