Мурманская область. Арктика (16+)26.12.20 15:30
«Ёлка желаний» принесла радость юным жителям Североморска
Сегодня, 26 декабря, в Североморском центре досуга молодёжи праздничным вручением подарков завершилась благотворительная акция «Ёлка желаний». Все желания двадцати шести деток, которым необходимы особое внимание и поддержка, и которые написали письма Деду Морозу, были исполнены.
Подарки: радиоуправляемые игрушки, ролики, ватрушки, коньки, умные часы, велосипед, самокат и многое другое ребята получили из рук Деда Мороза и Снегурочки. Сказка свершилась! «Помощники Деда Мороза» очень надеются, что подарки детворе понравятся.
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Последние комментарии
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
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Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
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