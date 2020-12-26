«Ёлка желаний» принесла радость юным жителям Североморска

Сегодня, 26 декабря, в Североморском центре досуга молодёжи праздничным вручением подарков завершилась благотворительная акция «Ёлка желаний». Все желания двадцати шести деток, которым необходимы особое внимание и поддержка, и которые написали письма Деду Морозу, были исполнены.

Подарки: радиоуправляемые игрушки, ролики, ватрушки, коньки, умные часы, велосипед, самокат и многое другое ребята получили из рук Деда Мороза и Снегурочки. Сказка свершилась! «Помощники Деда Мороза» очень надеются, что подарки детворе понравятся.