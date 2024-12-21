«Ёлки - моталки» состоятся в библиотеке

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает мурманчан на новогоднюю игровую программу «Ёлки - моталки», которая пройдёт 22 декабря в 13.00 в отделе детского чтения.

Как сообщают сотрудники библиотеки, участника мероприятия узнают много интересного о новогоднем празднике и его традициях, совершат невероятное виртуальное путешествие и познакомятся с братьями главного зимнего волшебника, встретятся с символом 2025 года и узнают о нём и его родственниках множество интересных фактов.

Для участников программы подготовлены увлекательные конкурсы, весёлые игры и забавные розыгрыши. А в конце программы на мастер-классе можно будет изготовить оригинальный новогодний сувенир. (6+)

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457335277%2Fa724e9fded316c666b