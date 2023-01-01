«Ёлки», «Аватар», «Ирония судьбы» и «Один дома» — россияне определились со списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодних каникулах

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, какие фильмы и сериалы россияне планируют посмотреть на новогодних каникулах. В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

25% россиян планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Гардемарины, вперед!», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи» и «Приключения Шурика».

Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра в новогодние каникулы 15% респондентов. Топ-10 возглавляют недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Следом за новинками идут давно полюбившиеся серии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец», а также «Отпуск по обмену», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Стражи галактики», «Реальная любовь» и «Форсаж».

8% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы, среди которых «Ёлки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда №17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря».

Классику зарубежного кинематографа планируют посмотреть 6% россиян. В топе фильмов для новогодних каникул — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребёнок», «Друзья», «Бетховен», «Звёздные войны», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо».

Среди других менее популярных кинопредпочтений у россиян романтические и семейные комедии, военные и документальные фильмы, образовательные курсы, аниме, детективные сериалы. 3% доверятся телевизионной кинопрограмме. 25% не планируют просмотр фильмов и сериал в новогодние каникулы.

Время проведения: 9—27 декабря 2022 года.

Фото: https://yandex.ru/sport/story/Kino_naRozhdestvo--7b57c385ef9342f38686464e93b6ddfc?lang=ru&wan=1&t=1641069814&persistent_id=176285609