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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 11:00

Ёлки к нам приходят!

В ближайшие выходные в Мурманске состоятся народные гуляния, посвящённые открытию новогодних елей во всех округах города.

9 декабря в 14.00 праздничная программа начнётся с работы интерактивных площадок, а в 15.00 мурманчане увидят театральное представление и выступления творческих коллективов.

10 декабря в 14:00 народные гуляния начнутся в детском городке «Сказка» (просп. Героев-североморцев, 9) и на площади перед ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково, ул. Заводская, 1). В 16.00 жители Первомайского округа отметят торжественное открытие ёлки в «Кольском парке» (просп. Кольский, 101).

Традиционная новогодняя ярмарка «На Севере — тепло» и ёлочный базар на улице Воровского начнут работу 8 декабря.

Всего в Мурманской области пройдёт около 1300 мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

Одним из самых ярких предновогодний событий станет 4-дневная Мурманская креативная неделя с участием и поддержкой Агентства стратегических инициатив и образовательного проекта «Сбера» «Муза». Неделя стартует 7 декабря. А 8 и 9 декабря c 12.00 до 21.00 в Легкоатлетическом манеже Мурманска северяне смогут посетить выставку-ярмарку «Придумано в Арктике», на которой около 100 творческих предпринимателей Кольского Заполярья представят свои товары, продукты и услуги. Выставка будет открыта для свободного посещения.

С 14 декабря стартует серия губернаторских ёлок в Ледовом дворце спорта Мурманска. Юных северян ждут поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и ледовый спектакль «Морозко».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26223&page=

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