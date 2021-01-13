«Ёлки на иголки»: в регионе стартует акция по экологичной утилизации новогодних ёлок

В Мурманской области в третий раз стартует акция по экологичной утилизации новогодних ёлок, направленная в том числе на привлечение внимания к вопросу раздельного сбора отходов.

Все праздничные деревья, собранные в северной технологической зоне Мурманской области, будут транспортироваться в экотехнопарк в Междуречье, где пройдут через специальный измельчитель, а затем будут использованы в качестве топлива для котельной.

Утилизации подлежат любые хвойные деревья – не только ели, но и сосны, пихты – в любом состоянии, при этом на деревьях не должно быть игрушек, мишуры и других украшений.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, новогодние деревья необходимо складировать в местах накопления крупногабаритных коммунальных отходов, предусмотренных на любых контейнерных площадках для сбора мусора. Вывоз будет осуществляться региональным оператором АО «Управление отходами» в общем порядке вместе с другими крупногабаритными отходами.

Ёлку не стоит помещать в мусорный контейнер – это может привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования мусора в кузове и создать сложности с вывозом других коммунальных отходов.

В 2019 году в региональный экотехнопарк поступило порядка 40 тысяч праздничных деревьев, которые были использованы для нужд энергетики предприятия; в 2020 году – порядка 33 тысяч, северяне стали чаще покупать искусственные деревья.