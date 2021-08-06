Еловый лес появился в Мурманском морском торговом порту

Ели - любимцы портовиков. Эксперимент по посадке хвойных деревьев начался в Мурманском морском торговом порту в 2017 году. С тех пор ежегодно на территории предприятия высаживают зелёные красавицы.

И результаты радуют. Как рассказывает Ирина Гречишникова, только с весны прирост составил по десять сантиметров на каждой веточке. А это значит, что елям в ММТП нравится. И это не удивительно, ведь здесь ухаживают за ними, как за детьми.

«Мы приобрели специальные удобрения для хвойных деревьев и прикармливаем наших красавиц дважды в год - весной и осенью. А в засушливые дни, которые выдались в июне и июле этого года, мы ежедневно поливали каждое дерево. Сейчас в порту растёт настоящий еловый лес», - делится секретами ухода начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова.

К слову, при установке пылеветрозащитных экранов пришлось переселить несколько деревьев на новое место. Поскольку ели крайне чувствительны к перемене места и перемещений не любят, делали это особенно бережно. При этом использовали компас. На каждое дерево был установлен маячок, позволяющий посадить каждую ель точно так же по сторонам света, как она и стояла. То есть те ветки, что были направлены на юг, не поменяли направление. В противном случае деревья могли погибнуть.

В итоге, деревья, который были посажены полутораметровыми малышами, сейчас превышают два метра. И они продолжают расти, радуя портовиков зелёной хвоей и шишками. Кстати, в ММТП посажена и маленькая голубая ель - это особая гордость сотрудников предприятия. Ведь голубые ели особенно капризны и вырастить их довольно сложно, особенно в условиях Кольского Заполярья.