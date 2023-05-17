Начисления за жилищно-коммунальные услуги от всех организаций сразу, а также все факты оплаты будут отражаться в Едином лицевом счёте (ЕЛС), который станут указывать на всех квитанциях. Такое правило прорабатывает Минстрой страны. Внесение квартплаты будет прозрачнее, отмечают в министерстве.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Минстроя, ЕЛС характеризует помещение и плательщика, который обязан производить оплату услуг по этому помещению, Он позволяет объединить начисления от разных организаций жилищно-коммунального хозяйства и произведенные факты оплат по одному помещению и плательщику. Это внутренний идентификатор ГИС ЖКХ, который используется с 2016 года и в обязательном порядке применяется при размещении информации о начислениях в системе. Пока используют ЕЛС и размещают на своих платёжках лишь около 30% организаций отрасли.

Минстрой вместе с оператором ГИС ЖКХ сейчас прорабатывают вопрос о возможности введения обязательности указания на всех платёжных документах на оплату ЖКУ (как в бумажных, так и в электронных квитанциях) ЕЛС как сквозного идентификатора.

В результате будет возможно увидеть в дистанционных каналах обслуживания сразу все свои платёжные документы от разных организаций ЖКХ и их оплатить, указав только один номер - единого лицевого счёта.

Между тем ряд экспертов опасаются, что указание ЕЛС приведёт к тому, что все платежи будут зачисляться на один счёт, а затем их будут делить между поставщиками услуг, что может привести к определенной нехватке средств у всех поставщиков.

Однако, поясняют в Минстрое, в данном случае речь не идёт о банковском счёте, а ЕЛС, скорее, можно назвать «абонентским счётом», это лишь некое обозначение внутреннего идентификатора в системе. При указании ЕЛС будет понятно, что платежи за содержание-ремонт, воду, электричество и другие услуги относятся к одному жилому помещению и одному плательщику. При этом платёжные документы будут выставляться разные.