Эмоции прошедшего праздника: «Мурманск – любовь. Спасибо»

3000 мурманчан и гостей Мурманска посетили в прошлую субботу концерт «LAB» с Антоном Беляевым в сопровождении оркестра и хора в честь 109-летия Мурманского морского торгового порта, а запись выступления, выложенная «ВКонтакте», менее чем за неделю набрала более 10 тысяч просмотров!

Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», 3000 мурманчан и гостей Мурманска посетили в прошлое воскресенье концерт «LAB» с Антоном Беляевым в сопровождении оркестра и хора в честь 109-летия Мурманского морского торгового порта, а запись выступления, выложенная «ВКонтакте», менее чем за неделю набрала более 10 тысяч просмотров!

«Мурманск – любовь. Спасибо», - написал в своём аккаунте фронтмен инди-группы «Therr Maitz» Антон Беляев в ответ на искренние чувства, которые объединили всех, кто пришёл в тот вечер на центральную площадь Мурманска.

ММТП предлагает ещё раз окунуться в эту атмосферу музыкального счастья.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239327