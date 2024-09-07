Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 16:00
Эмоции прошедшего праздника: «Мурманск – любовь. Спасибо»
3000 мурманчан и гостей Мурманска посетили в прошлую субботу концерт «LAB» с Антоном Беляевым в сопровождении оркестра и хора в честь 109-летия Мурманского морского торгового порта, а запись выступления, выложенная «ВКонтакте», менее чем за неделю набрала более 10 тысяч просмотров!
Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», 3000 мурманчан и гостей Мурманска посетили в прошлое воскресенье концерт «LAB» с Антоном Беляевым в сопровождении оркестра и хора в честь 109-летия Мурманского морского торгового порта, а запись выступления, выложенная «ВКонтакте», менее чем за неделю набрала более 10 тысяч просмотров!
«Мурманск – любовь. Спасибо», - написал в своём аккаунте фронтмен инди-группы «Therr Maitz» Антон Беляев в ответ на искренние чувства, которые объединили всех, кто пришёл в тот вечер на центральную площадь Мурманска.
ММТП предлагает ещё раз окунуться в эту атмосферу музыкального счастья.
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239327
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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