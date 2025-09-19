Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.25 14:00

Эмоциональное выгорание: скрытая эпидемия российского рынка труда

С эмоциональным выгоранием сталкивались 6 из 10 экономически активных россиян, в каждом втором случае это привело к увольнению. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 имеющих опыт работы граждан 18+ из всех округов страны.

58% представителей экономически активного населения сталкивались с состоянием эмоционального выгорания на работе. Отрицает такой опыт 31% респондентов, ещё 11% затруднились с ответом. Женщин, знакомых с выгоранием, больше, чем мужчин (61% против 54% соответственно). С возрастом проблема выгорания усугубляется: о нем говорят 55% респондентов до 35 лет, 59% в возрасте 35—45 лет и 61% россиян 45+. С выгоранием сталкивались 69% респондентов с высшим образованием против 55% среди тех, у кого среднее профессиональное.

В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины (53% против 48% соответственно). Россияне 35+, знакомые с выгоранием, расстаются с работой чаще, чем те, кто моложе. Сотрудники с зарплатой до 100 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает больше (54 и 46% соответственно).

Только 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается (72%). Россиянки полагаются на начальство чуть чаще мужчин (25% против 22%), молодые сотрудники до 35 лет — чаще тех, кто старше (27%). Меньше всего возможностей «достучаться» до управленцев у россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц: с проблемой выгорания ходят к начальству лишь 15% из них.

Впрочем, положительный результат обращений к руководству по поводу выгорания отметили лишь 28%. Большинство же (65%) не получило помощи.

Сейчас, когда проблема удержания кадров является одной из первостепенных задач любого бизнеса, компаниям следует задуматься над открытостью руководства к проблемам рядовых сотрудников. Например, эмоциональное выгорание отлично лечится отпуском.

Время проведения опроса: 29 августа — 16 сентября 2025 года.

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
