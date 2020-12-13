«Эмоция «помочь ближнему» дорогого стоит» - в День Конституции Андрей Чибис встретился с кандалакшскими волонтёрами

«Волонтёрство, вот эта эмоция «помочь ближнему» – она всегда ценилась, а в эпоху, когда весь мир, наша страна, наша область в такой ситуации, она вообще дорогого стоит. Есть люди, которые в такой ситуации закрываются, а есть наоборот, множество людей, которые себя проявляют по-настоящему, желают сделать правильное дело – бескорыстно помочь другому человеку. От этого мир становится чище. Спасибо вам за это огромное!», – с такими словами губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к волонтёрам кандалакшского молодёжного центра «Гармония». Глава региона стал гостем добровольцев в рамках рабочей поездки в Кандалакшу в День Конституции, 12 декабря.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, центр «Гармония» поддерживает общероссийскую акцию «Мы вместе». В настоящее время в ней участвует порядка 55 добровольцев со всего Кандалакшского района. Юные и взрослые волонтёры помогают одиноким пожилым людям, находящимся на самоизоляции: доставляют продукты и лекарства, платят за услуги ЖКХ, выносят мусор.

Шестеро кандалакшских добровольцев удостоены медали Президента РФ. Один из них – Денис Григорьев – получил награду из рук губернатора. С начала пандемии Денис успел выполнить более 400 заявок.