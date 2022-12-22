Энергетическая отрасль: итоги года, востребованные специалисты и доходы работников

В День энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда в энергетической отрасли и подвели итоги уходящего года.

В День энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда в энергетической отрасли и подвели итоги уходящего года.

Общие итоги рынка труда в сфере «Энергетика» в 2022 году:

Российские компании-работодатели из отрасли энергетики в 2022 году разместили более 70000 вакансий. Это на 28% больше, чем в 2021 году.

Регионы, где нужны были специалисты из энергетической области по сравнению с 2021 годом изменились – в топ-5 лидеров кроме Москвы и Петербурга вошла Новосибирская, Свердловская область и Красноярский край.

Диапазон зарплат в сфере энергетики в среднем по России от 40230₽ до 86000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году.

Почти каждая десятая вакансия в сфере энергетики предполагает вахтовый метод работы – это больше прошлогодних показателей на 40%.

Инженер-энергетик, электромонтажник и слесарь – профессии-лидеры по спросу в энергетике

Компании и работодатели из каких сфер чаще других искали специалистов

За год география компаний-работодателей, которые испытывали наибольший спрос на энергетиков, немного изменилась. Так, если в 2020 году в пятёрке лидеров кроме Москвы и Петербурга были компании из Свердловской, Московской области и Красноярского края, то теперь в топ-лидеров вошла Новосибирская область (прирост вакансий к 2021 году на +13%) (наглядно на диаграмме).

За год спрос на энергетиков в Москве вырос на 22%, в Петербурге на 32%, в Красноярском крае на 67%, в Свердловской области на 23%.

В свою очередь в целом по СЗФО рост спроса на новых работников в энергетической сфере составил +31%. Сильнее всего это заметно в Архангельской области (+130% новых вакансий за год), в Карелии (+50%), Коми (+46%), Ленинградской области (+29%). Также выражен спрос на энергетиков в Мурманской и Калининградской области (по +10% новых вакансий в каждом регионе за год). При этом сократилось число вакансий от компаний из энергетического сектора в Псковской (-36%) и Новгородской области (-7%).

В топ-20 по итогам года в целом по России вошли компании, наиболее активные с точки зрения публикации вакансии в сфере энергетики. Данные представлены на основе аналитики сервиса «Карта вакансий»: «Сибирская генерирующая Компания», холдинг «ТИТАН-2», «Т Плюс», Федеральная сетевая компания – «Россети», «Россети Ленэнерго», Группа компаний «УЛК», «ИНТЕР РАО ОЦО», «ЭнергоРемонтСервис», «Энерготехсервис», «Эн+ Групп», «Россети Урал», Московская объединенная энергетическая компания, «МОСЭНЕРГО», «ТГК-1», Красноярская региональная энергетическая компания, «Россети Московский регион», Российские Коммунальные Системы, Объединенная Энергетическая Компания, «Россети Центр», «Россети Северо-Запад».

Востребованные специалисты, условия работы и зарплаты

В топ наиболее востребованных специалистов в энергетике входят инженеры-энергетики (10,2% вакансий от всего объема по стране), электромонтажники (8,7%) и слесари (5,7%). При этом работодатели из отрасли энергетики предлагают работу и специалистам из других сфер: спичрайтерам, юристам, контент-менеджерам, аналитикам и другим.

Средние предлагаемые зарплаты вакансиях для энергетиков в 2022 году укладываются в диапазон от 40230₽ до 86000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году. Одни из самых высоких зарплат предлагают соискателям работодатели из Дальнего Востока, например, Амурской области вилка зарплат в энергетике от 75000₽ до 114943₽. В Москве зарплатные предложения от 62000₽ до 110000₽.

За год в тройку самых «дорогих» вакансий в энергетике вошли предложения для начальника департамент учета электроэнергии (зарплата от 300000₽ на руки), для директора департамента цифровизации в компании из сферы атомной энергетики (до 400000₽ до вычета налогов), а также для архитектора приложений энергетической компании (от 350000₽ на руки). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас одна из самых высоких зарплат на предлагается в вакансии для старшего инженера-программиста (до 350000₽).

В регионах СЗФО также есть лидеры по уровню зарплат в энергетике. Так, в Ненецком автономно округе энергетик может заработать от 200000₽.

Диапазон зарплат в вакансиях в сфере энергетики, СЗФО, 2022 год, в руб.: