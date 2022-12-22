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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.22 12:00

Энергетическая отрасль: итоги года, востребованные специалисты и доходы работников

В День энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда в энергетической отрасли и подвели итоги уходящего года.

В День энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда в энергетической отрасли и подвели итоги уходящего года.

Общие итоги рынка труда в сфере «Энергетика» в 2022 году:

  • Российские компании-работодатели из отрасли энергетики в 2022 году разместили более 70000 вакансий. Это на 28% больше, чем в 2021 году.
  • Регионы, где нужны были специалисты из энергетической области по сравнению с 2021 годом изменились – в топ-5 лидеров кроме Москвы и Петербурга вошла Новосибирская, Свердловская область и Красноярский край.
  • Диапазон зарплат в сфере энергетики в среднем по России от 40230₽ до 86000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году.
  • Почти каждая десятая вакансия в сфере энергетики предполагает вахтовый метод работы – это больше прошлогодних показателей на 40%.
  • Инженер-энергетик, электромонтажник и слесарь – профессии-лидеры по спросу в энергетике

Компании и работодатели из каких сфер чаще других искали специалистов

За год география компаний-работодателей, которые испытывали наибольший спрос на энергетиков, немного изменилась. Так, если в 2020 году в пятёрке лидеров кроме Москвы и Петербурга были компании из Свердловской, Московской области и Красноярского края, то теперь в топ-лидеров вошла Новосибирская область (прирост вакансий к 2021 году на +13%) (наглядно на диаграмме).

За год спрос на энергетиков в Москве вырос на 22%, в Петербурге на 32%, в Красноярском крае на 67%, в Свердловской области на 23%.

В свою очередь в целом по СЗФО рост спроса на новых работников в энергетической сфере составил +31%. Сильнее всего это заметно в Архангельской области (+130% новых вакансий за год), в Карелии (+50%), Коми (+46%), Ленинградской области (+29%). Также выражен спрос на энергетиков в Мурманской и Калининградской области (по +10% новых вакансий в каждом регионе за год). При этом сократилось число вакансий от компаний из энергетического сектора в Псковской (-36%) и Новгородской области (-7%).

В топ-20 по итогам года в целом по России вошли компании, наиболее активные с точки зрения публикации вакансии в сфере энергетики. Данные представлены на основе аналитики сервиса «Карта вакансий»: «Сибирская генерирующая Компания», холдинг «ТИТАН-2», «Т Плюс», Федеральная сетевая компания – «Россети», «Россети Ленэнерго», Группа компаний «УЛК», «ИНТЕР РАО ОЦО», «ЭнергоРемонтСервис», «Энерготехсервис», «Эн+ Групп», «Россети Урал», Московская объединенная энергетическая компания, «МОСЭНЕРГО», «ТГК-1», Красноярская региональная энергетическая компания, «Россети Московский регион», Российские Коммунальные Системы, Объединенная Энергетическая Компания, «Россети Центр», «Россети Северо-Запад».

Востребованные специалисты, условия работы и зарплаты

В топ наиболее востребованных специалистов в энергетике входят инженеры-энергетики (10,2% вакансий от всего объема по стране), электромонтажники (8,7%) и слесари (5,7%). При этом работодатели из отрасли энергетики предлагают работу и специалистам из других сфер: спичрайтерам, юристам, контент-менеджерам, аналитикам и другим.    

Средние предлагаемые зарплаты вакансиях для энергетиков в 2022 году укладываются в диапазон от 40230₽ до 86000₽, что на 43% больше, чем в 2021 году. Одни из самых высоких зарплат предлагают соискателям работодатели из Дальнего Востока, например, Амурской области вилка зарплат в энергетике от 75000₽ до 114943₽. В Москве зарплатные предложения от 62000₽ до 110000₽.

За год в тройку самых «дорогих» вакансий в энергетике вошли предложения для начальника департамент учета электроэнергии (зарплата от 300000₽ на руки), для директора департамента цифровизации в компании из сферы атомной энергетики (до 400000₽ до вычета налогов), а также для архитектора приложений энергетической компании (от 350000₽ на руки). На данный момент все три вакансии закрыты, работники найдены. Прямо сейчас одна из самых высоких зарплат на предлагается в вакансии для старшего инженера-программиста (до 350000₽).

В регионах СЗФО также есть лидеры по уровню зарплат в энергетике. Так, в Ненецком автономно округе энергетик может заработать от 200000₽.

Диапазон зарплат в вакансиях в сфере энергетики, СЗФО, 2022 год, в руб.:

  • Санкт-Петербург 50 575 - 86 000;
  • Ленинградская область 41 989 - 69 000;
  • Архангельская область 45 977 - 99 500;
  • Мурманская область    47 586 - 72 208;
  • Вологодская область 34 483 - 70 000;
  • Калининградская область 33 000 - 57 471;
  • Псковская область 25 000 - 43 800;
  • Республика Карелия 31 034 - 56 322;
  • Республика Коми 54 023 - 114 943;
  • Новгородская область 34 483 - 54 253;
  • Ненецкий АО      150 000 - 200 000.

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