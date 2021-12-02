Энергетическим напиткам дали бой за круглым столом

В Мурманской областной Думе обсудили вопрос введения ограничений на продажу энергетических и тонизирующих безалкогольных напитков несовершеннолетним на территории региона. Состоялся круглый стол, который провёл председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

В центре внимания – законопроект, предусматривающий введение на территории Мурманской области ограничений на реализацию энергетиков несовершеннолетним, который был внесён в Мурманскую областную Думу группой депутатов. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, региональные парламентарии, представители исполнительных органов власти Мурманской области, производителей безалкогольных напитков, бизнес-сообщества, общественности, эксперты в сфере медицины и биотехнологий.

Прозвучало, что ограничительные меры на продажу энергетиков уже действуют в 53 регионах России. Полный запрет введён в ряде европейских стран, включая Норвегию и Данию.

За круглым столом отмечались разные мнения, в том числе, и отрицательные со стороны производителей такого рода продукции. Представители Союза производителей соков, воды и напитков уверены, что кофеин, входящий в состав энергетиков, не оказывает негативного влияния на организм человека, в противном случае необходимо установить запрет в отношении чая, кофе, шоколада и иной продукции, содержащей природные тонизирующие вещества. Кроме того, нет достоверных статистических данных о детях, пострадавших от употребления таких напитков.

Возражения на данные аргументы прозвучали со стороны врачей-педиатров, которые уверены – в энергетической продукции кофеин чрезмерно активен.

– Сверхстимулирующее влияние кофеина на центральную нервную систему давно доказано учёными, – отметил депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев. – При этом детям и подросткам врачи не рекомендуют употреблять кофеин вообще, тем более синтетический. Бесконтрольное употребление несовершеннолетними напитков такого рода приводит к истощению нервной системы, нередко вызывает тахикардию и неврологические расстройства (нарушение сна, депрессию). Это доказывают исследования, признанные мировым медицинским сообществом.

Введение ограничений на продажу энергетиков несовершеннолетним поддержала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, подчеркнув приоритеты в области охраны здоровья подрастающего поколения.

- Энергетические напитки содержат в максимально допустимой дозе кофеин, который является лекарственным средством. Подростки не учитывают этого факта и могут употреблять больше одной порции напитка. Конечно, это не может не сказаться на ещё неокрепшем организме ребёнка особенно в пубертатном периоде. Сначала это может выражаться в повышении артериального давления, затем могут отмечаться расстройства со стороны поведения. Конечно, родителям надо обращать внимание на ребёнка, если наблюдаются такие признаки. Считаю, что, вводя ограничения на реализацию энергетиков несовершеннолетним, мы сможем решать вопросы о совершенствовании охраны здоровья наших детей. Мы не должны усугублять проблемы в этой сфере, которые уже есть.

Общественная палата Мурманской области поддержала принятие законопроекта, выразив уверенность, что необходимо уберечь детей от излишних негативных факторов, которые влияют на их здоровье. За введение ограничений высказались и представители регионального Минздрава.

– Наша главная задача – принять взвешенное решение по этому законопроекту. Считаю, обсуждение этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами – общественными организациями, медицинскими экспертами, производителями напитков и представителями розничных сетей – совершенно оправдано. Уверен, что весомый аргумент, который склонит чашу весов в ту или иную сторону – мнение медиков о влиянии энергетиков на детский организм. С юридической точки зрения, мы правомочны ввести ограничения на розничную продажу безалкогольных энергетических напитков на территории Мурманской области, – резюмировал итоги обсуждения Владимир Мищенко.

Участники круглого стола рекомендовали комитету по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотреть проект закона до 6 декабря и вынести его на обсуждение Мурманской областной Думой. В случае принятия законопроекта профильному комитету рекомендовано разработать изменения в статью 1.1 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».