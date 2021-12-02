Мурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять УгловВ Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.21 15:00

Энергетическим напиткам дали бой за круглым столом

В Мурманской областной Думе обсудили вопрос введения ограничений на продажу энергетических и тонизирующих безалкогольных напитков несовершеннолетним на территории региона. Состоялся круглый стол, который провёл председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

В центре внимания – законопроект, предусматривающий введение на территории Мурманской области ограничений на реализацию энергетиков несовершеннолетним, который был внесён в Мурманскую областную Думу группой депутатов. В обсуждении приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, региональные парламентарии, представители исполнительных органов власти Мурманской области, производителей безалкогольных напитков, бизнес-сообщества, общественности, эксперты в сфере медицины и биотехнологий.

Прозвучало, что ограничительные меры на продажу энергетиков уже действуют в 53 регионах России. Полный запрет введён в ряде европейских стран, включая Норвегию и Данию.

За круглым столом отмечались разные мнения, в том числе, и отрицательные со стороны производителей такого рода продукции. Представители Союза производителей соков, воды и напитков уверены, что кофеин, входящий в состав энергетиков, не оказывает негативного влияния на организм человека, в противном случае необходимо установить запрет в отношении чая, кофе, шоколада и иной продукции, содержащей природные тонизирующие вещества. Кроме того, нет достоверных статистических данных о детях, пострадавших от употребления таких напитков.

Возражения на данные аргументы прозвучали со стороны врачей-педиатров, которые уверены – в энергетической продукции кофеин чрезмерно активен.

– Сверхстимулирующее влияние кофеина на центральную нервную систему давно доказано учёными, – отметил депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманской городской поликлиники №2 Константин Биджоев. – При этом детям и подросткам врачи не рекомендуют употреблять кофеин вообще, тем более синтетический. Бесконтрольное употребление несовершеннолетними напитков такого рода приводит к истощению нервной системы, нередко вызывает тахикардию и неврологические расстройства (нарушение сна, депрессию). Это доказывают исследования, признанные мировым медицинским сообществом.

Введение ограничений на продажу энергетиков несовершеннолетним поддержала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, подчеркнув приоритеты в области охраны здоровья подрастающего поколения.

- Энергетические напитки содержат в максимально допустимой дозе кофеин, который является лекарственным средством. Подростки не учитывают этого факта и могут употреблять больше одной порции напитка. Конечно, это не может не сказаться на ещё неокрепшем организме ребёнка особенно в пубертатном периоде. Сначала это может выражаться в повышении артериального давления, затем могут отмечаться расстройства со стороны поведения. Конечно, родителям надо обращать внимание на ребёнка, если наблюдаются такие признаки. Считаю, что, вводя ограничения на реализацию энергетиков несовершеннолетним, мы сможем решать вопросы о совершенствовании охраны здоровья наших детей. Мы не должны усугублять проблемы в этой сфере, которые уже есть.

Общественная палата Мурманской области поддержала принятие законопроекта, выразив уверенность, что необходимо уберечь детей от излишних негативных факторов, которые влияют на их здоровье. За введение ограничений высказались и представители регионального Минздрава.

– Наша главная задача – принять взвешенное решение по этому законопроекту. Считаю, обсуждение этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами – общественными организациями, медицинскими экспертами, производителями напитков и представителями розничных сетей – совершенно оправдано. Уверен, что весомый аргумент, который склонит чашу весов в ту или иную сторону – мнение медиков о влиянии энергетиков на детский организм. С юридической точки зрения, мы правомочны ввести ограничения на розничную продажу безалкогольных энергетических напитков на территории Мурманской области, – резюмировал итоги обсуждения Владимир Мищенко.

Участники круглого стола рекомендовали комитету по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотреть проект закона до 6 декабря и вынести его на обсуждение Мурманской областной Думой. В случае принятия законопроекта профильному комитету рекомендовано разработать изменения в статью 1.1 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:30«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены поднимаются сегодня после снижения накануне-PRO Энергетику (18+)Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии-PRO ЖКХ (18+)В Луостари приводят в порядок крыши жилых домов-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Энергетическим напиткам дали бой за круглым столом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика