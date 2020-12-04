Энергетика Мурманской области будет прирастать малой ГЭС на реке Паз

Малая гидроэлектростанция с установленной мощностью 16,5 МВт будет введена в эксплуатацию в Мурманской области на реке Паз в декабре 2024 года.

Как сообщает компания «ТГК-1», в течение ближайших четырёх лет построит малую гидроэлектростанцию (МГЭС) в Мурманской области. Станция позволит «ТГК-1» увеличить выработку электроэнергии, а современное оборудование и технологии гарантируют надёжность работы нового объекта генерации. Установленная мощность МГЭС составит 16,5 МВт. Ежегодно она будет поставлять в единую энергетическую систему России 66 млн кВт/ч электрической энергии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства электроэнергии новая станция будет использовать водные ресурсы реки Паз. При этом объект не станет новой ступенью Каскада Пазских ГЭС, что позволит максимально эффективно использовать существующий водноэнергетический режим.

«Проект был отобран «ТС» (дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») из 6 заявок на строительство МГЭС, поданных различными компаниями. Объявление конкурса на строительство гидроэлектростанции запланировано на 2022 год. Ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре 2024 года. Название новой МГЭС будет утверждено на этапе реализации проекта», - уточняется в сообщении.