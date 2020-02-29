Энергетика женщины в судьбе мужчины - интерактивная конференция «Звезда Севера» объединила более 450 северянок

Сегодня в Североморске проходит интерактивная конференция «Звезда Севера». В течение дня более 450 северянок из разных населенных пунктов региона посетят лекции и мастер-классы, посвященные саморазвитию.

«Звезда Севера – это каждая северянка, уникальная и многогранная. Женщина является путеводной звездой для своего спутника и своей семьи. Чем больше у неё положительных эмоций и возможностей для развития, тем ярче она будет светить», – подчеркнула автор и руководитель проекта Евгения Чибис.

Как рассказала Евгения Чибис, проект «Звезда Севера» в первую очередь ориентирован на жён военнослужащих, проживающих в гарнизонах Кольского полуострова. Именно маленькие военные городки испытывают дефицит событийных мероприятий. Подобная конференция даст им возможность не только провести время с пользой, но также найти друзей и единомышленников.

«Хочется создать сильное и единое духом женское сообщество. Ведь на жён, и особенно жён военнослужащих, возложена очень важная миссия – поддержка своего спутника», – отметила автор проекта.

Конференцию открыла лекция доктора психологических и экономических наук Алексея Ситникова, посвященная энергетике женщины в судьбе мужчины. Во второй половине дня работа организована по четырём основным блокам – здоровье, саморазвитие, психология и красота. Лекции читают приглашенные эксперты из Москвы. Среди тем – возможности СММ, основы дизайна, детское и женское здоровье, этикет и многие другие.

Конференция «Звезда Севера» даст старт большому проекту, главная задача которого – сформировать интерактивную платформу для обучения и отдыха женского сообщества региона, в первую очередь – закрытых городов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.