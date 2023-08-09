Энергетики АО «МЭС» завершают капитальный ремонт одного из самых обширных участков сети в Мурманске

Общая протяженность обновленных сетей от улицы Связи до Маклакова составляет более 1000 погонных метров. Трубы заменили на современные в пенополиуретановой изоляции.

Данный протяженный участок сети снабжает весь 31 микрорайон города Мурманска – это около четырёх десятков многоквартирных домов, три дошкольных учреждения, гимназия и школа.

Для обеспечения социальных учреждений и жителей горячей водой на период капитального ремонта были заново спроектированы и смонтированы перемычки и воздушные сети между жилыми кварталами.

Напряженное автомобильное движение потребовало чёткой и слаженной работы. Проезд не перекрывали, а на период работы спецтехники заранее выставляли ограничительные знаки для обеспечения безаварийности.

Также были учтены планы муниципалитета по благоустройству этих территорий и скорректированы сроки укладки в этих местах тепловых сетей. Проект реализуется в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

Проект стоимостью свыше 400 млн рублей (80% из которых – средства займа Фонда развития территорий).

Все работы запланированы к выполнению в 2023 году, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245462%2Fwall-102248370_5573