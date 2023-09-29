Энергетики АО «МЭС» завершили монтаж новых модульных котельных в Приморске Запорожской области

Энергетики АО «МЭС» продолжают готовить подшефную Запорожскую область к предстоящей зиме – в Приморске завершён монтаж блочно-модульных котельных.

Новое газовое оборудование было приобретено администраций Запорожской области. Заполярные энергетики взяли на себя работы по монтажу, а также приобретению необходимого дополнительного оборудования.

В предстоящем отопительном сезоне, который начнётся 15 октября, новые котельные будут обогревать больницу, почту, отделение полиции, несколько учебных заведений в районном центре.

Действующие ранее твёрдотопливные котельные приведены в порядок и сохранены в качестве резервных, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru