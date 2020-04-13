Энергетики АО «МЭС» завершили замену участка магистрального трубопровода и начали подачу тепла и горячей воды в жилфонд Североморска

Запуск системы - процесс трудоёмкий, он может занять несколько дней. Сегодня на заседании рабочей группы по устранению последствий аварии, которое прошло под председательством главы ЗАТО Владимира Евменькова, было принято несколько решений.

Сейчас в городе работают 6 аварийных бригад, с завтрашнего дня будут сформированы дополнительные - в состав которых войдут и сотрудники «Мурманэнергосбыта». Дополнительные телефонные линии также запустят в аварийной диспетчерской службе. Дежурство до полуночи там будут нести два сотрудника, чтобы у горожан была возможность дозвониться и оставить заявку. В этой связи, просьба к североморцам – о своей проблеме диспетчеру «аварийки» сообщать чётко и без лишних эмоций – только так дозвониться получится у всех.

Ситуация находится на контроле администрации. АО «МЭС» также просит жителей Североморска отнестись с пониманием к проводимым работам. Как сообщили в компании, жители получат перерасчёт платы.