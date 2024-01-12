Энергетики АО «МОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей

Метель и шквалистый ветер стали причиной аварийных отключений электроэнергии в Мурманской области. Как сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, 10 января вечером жители порядка 40 домов, а также социально значимые объекты остались без света.

В областном центре отключения коснулись улиц Софьи Перовской, Буркова, Тарана, Карла Маркса, Воровского, Книповича, Планерной и Рогозерской. Кроме того, «погасла» котельная микрорайона Дровяное и частный сектор города Колы.

Аварийные бригады АО «МОЭСК» сработали оперативно и профессионально: электроснабжение котельной было возобновлено в течение часа, остальных потребителей запитали в течение двух часов, что является нормативным сроком.

Фото: https://gov-murman.ru