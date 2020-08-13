Энергетики делают акцент на работе с потребителями через онлайн-сервисы

Например, заявку на техприсоединение можно оформить через интернет-приёмную на сайте «Россети Северо-Запад».

«Мы полностью перешли на дистанционный формат электронного взаимодействия с заявителями - физлицами, осуществляющими технологическое присоединение с мощностью до 15 кВт, и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими технологическое присоединение с мощностью до 150 кВт», - сообщил заместитель директора по реализации услуг Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» Алексей Лебедев.

Алексей Лебедев подчеркнул, что давно зарекомендовавшие себя формы работы через онлайн-сервисы убедительно подтвердили свою эффективность во время ограничений, связанных с пандемией.

В настоящее время средняя загрузка центров питания Мурманского филиала «Россети-Северо-Запад» 35 кВ и выше составляет 54 процента, возможности для технологического присоединения потребителей есть.

На сайте «Россети Северо-Запад» действует интернет-приёмная https://clients.mrsksevzap.ru/, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь размещена вся необходимая информация о том, как оформить заявку на ТП, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

Аналогичную информацию можно получить и на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/, где также налажена система обратной связи,

Также в ПАО «Россети» действует единый телефонный номер контактного центра для обращений потребителей 8-800-220-0-220.