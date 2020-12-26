Энергетики должны подготовить план повышения надёжности работы системы энергоснабжения Мурманска при аварийных ситуациях

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера провели совещание с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «МОЭСК». Поводом стало недавнее отключение электроэнергии на объектах в центральной части областного центра.

Напомним, 10 декабря во многих домах Октябрьского и Первомайского округов столицы Заполярья произошло прекращение электроснабжения. Обесточенными оказались не только жилые дома, но и социальные объекты, элементы инфраструктуры города. Так, например, не работали светофоры и уличное освещение.

Специалисты ПАО «МРСК Северо-Запада» в настоящее время ведут расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства аварийной ситуации на сетях. Все материалы и результаты проверки будут переданы в администрацию города.

На совещании была достигнута договоренность между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «МОЭСК» о подготовке совместного согласованного плана технических мероприятий по повышению надёжности работы системы энергоснабжения города при подобных аварийных ситуациях. Его представят в администрацию города Мурманска к 1 февраля 2021 года.