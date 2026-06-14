Энергетики Кольской ВЭС выпустили в Колвицкое озеро около 2000 молоди семейства лососевых

На юго-западе Кольского полуострова при участии сотрудников Кольской ВЭС и специалистов Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» состоялось зарыбление Колвицкого озера. Мероприятие является компенсационным воспроизводством водных биологических ресурсов, которое позволяет восстанавливать и поддерживать популяции ценных видов рыб в регионе.

Всего в реку выпущено около 2000 молоди кумжи, выращенной под строгим контролем экспертов мурманского завода «Главрыбвод».

Кумжа – благородная и редкая рыба из семейства лососёвых, её ближайший родственник – сёмга. Часть популяции обитает исключительно в прозрачной пресной воде озёр и рек, а другая может совершать миграции в соленые моря, возвращаясь на нерест в родные места.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, с 2020 года ПАО «ЭЛ5-Энерго», представленное в регионе Кольской ВЭС, регулярно проводит зарыбление водоемов Мурманской области. За последние 6 лет энергетики выпустили в водоёмы региона около 20 тысяч мальков ценных видов рыб. Так компания вносит свой вклад в сохранение природы, охрану окружающей среды и поддержку биоразнообразия.

Фото (Кольская ВЭС): https://gov-murman.ru/info/news/569388/#&gid=1&pid=1