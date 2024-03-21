Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период

На котельных ТЦ-345 и ТЦ-46 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» продолжается капитальный ремонт двух паровых котлоагрегатов.

В межотопительный период именно эти котлы обеспечивают горячей водой районы «Верх», «Низ», «Североморск-1», «Верхняя Ваенга» и «Комсомольская», «9 микрорайон».

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на сегодня старое оборудование полностью демонтировано, подготовлено основание и установлены барабаны новых паровых котлов.

Подрядчики приступили к монтажу трубной части, так называемой поверхности нагрева.

Фото: https://gov-murman.ru