Мурманская область. Арктика (16+)21.03.24 11:00
Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период
На котельных ТЦ-345 и ТЦ-46 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» продолжается капитальный ремонт двух паровых котлоагрегатов.
В межотопительный период именно эти котлы обеспечивают горячей водой районы «Верх», «Низ», «Североморск-1», «Верхняя Ваенга» и «Комсомольская», «9 микрорайон».
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на сегодня старое оборудование полностью демонтировано, подготовлено основание и установлены барабаны новых паровых котлов.
Подрядчики приступили к монтажу трубной части, так называемой поверхности нагрева.
Фото: https://gov-murman.ru
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