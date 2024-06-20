Энергетики Мурманской области готовят социальные объекты подшефного Приморского района Запорожской области к предстоящей зиме

Всего в межотопительный период специалисты АО «МЭС» проведут восстановительные работы в котельных 15 школ и семи детских садов. В перечне работ замена 20 котлов (четыре газовых, восемь электрических), 10 циркуляционных насосов, 10 электрических щитов, 35 единиц арматуры и одного газового счётчика.

Кроме то, будет установлено два циркуляционных и 13 подпиточных насосов, 12 установок химводоподготовки, 13 баков подпиточной воды, более 160 единиц арматуры и контрольно-измерительных приборов. Также на 15 электрических и газовых котельных будут восстановлены контуры заземления.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, на сегодня в 20 котельных строительно-монтажные работы завершены, ведётся пусконаладка нового оборудования.

Фото: https://gov-murman.ru