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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.24 16:00

Энергетики Мурманской области готовятся к вводу модернизированного комплекса противоаварийной автоматики на Кольской АЭС

Предстоящий ввод в эксплуатацию модернизированного комплекса автоматики предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) на Кольской АЭС стал одной из ключевых тем ежегодного совещания руководителей подразделений релейной защиты и автоматики филиала Системного оператора Кольское РДУ, генерирующих и сетевых компаний Мурманской области.

Как пояснил директор Кольского РДУ Андрей Щенников, в 2023 году на атомной станции была установлена и настроена автоматика разгрузки при коротких замыканиях, в 2024 году завершится ввод всех алгоритмов АПНУ с последующим подключением комплекса к Централизованной системе противоаварийной автоматики, которая установлена в ОДУ Северо-Запада и обеспечивает в автоматическом режиме сохранение устойчивости энергосистемы при возникновении в ней аварийных ситуаций.

Проект является завершающим этапом усиления Кольско-Карельского транзита и позволяет минимизировать управляющие воздействия на отключение генераторов и отключение нагрузки при аварийных возмущениях в энергосистеме.

Особое внимание участники встречи уделили ходу работ по организации дублирующих и созданию новых каналов связи для устройств передачи аварийных сигналов и команд противоаварийного управления.

В рамках реализации проекта модернизации противоаварийной автоматики на Кольской АЭС собственник сетевых объектов ПАО «Россети» ведёт обновление устройств телемеханики и противоаварийной автоматики на подстанциях 330 кВ Княжегубская, Мончегорск, Титан, Петрозаводск и распределительных пунктах 330 кВ Борей и Каменный Бор.

Совместно с производителями оборудования представители энергокомпаний разобрали особенности настройки интерфейса устройств противоаварийной автоматики, выявленные на предыдущем этапе ввода, и предложили рекомендации по их оптимизации.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, ежегодное совещание персонала РЗА — многолетняя традиция энергетиков Кольской энергосистемы. На них представители субъектов электроэнергетики региона обсуждают актуальные вопросы в области релейной защиты, режимной и противоаварийной автоматики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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