Энергетики Мурманской области принимают поздравления

В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню энергетика, где вице-спикер областной Думы Евгений Никора поздравил коллектив филиала «Росатом Энергосбыт» Мурманск.

В своём поздравлении он выразил признательность энергетикам за их нелегкий труд, вручил сотрудникам компании награды Мурманской областной Думы и пожелал всем дальнейших профессиональных достижений и безаварийной работы.

А в городе-атомщиков Полярные Зори прошёл торжественный вечер, посвящённый профессиональному празднику энергетиков. В городском Дворце культуры состоялись собрание коллектива Кольской атомной электростанции и праздничный концерт.

Евгений Никора отметил в своём поздравлении от имени депутатов регионального парламента важность работы коллектива Кольской АЭС и вклад каждого сотрудника в обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития Кольского Заполярья:

- 2025 год стал для вас очень насыщенным на события, и особо отметил бы визит 1 июля генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевич Лихачева, в основном посвящённый подготовке к строительству Кольской АЭС-2, и распоряжение Ппавительства РФ от 27 октября об утверждении долгосрочные планов комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов АЗРФ, где инвестиционный проект строительства Кольской АЭС-2 является крупнейшим для всей русской Арктики с объёмом вложений более 1,5 триллиона рублей. Мы видим, как Мурманская область меняется к лучшему на наших глазах, а надёжная и безопасная эксплуатация Кольской АЭС и Кольской АЭС-2 даст возможность продолжить эти изменения в ближайшие 100 лет.

А 18 декабря торжественное мероприятие, посвящённое приближающемуся Дню энергетика, состоялось в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в Мурманске. Председатель Думы отметил, что АО «Мурманэнергосбыт» давно зарекомендовало себя как стабильное предприятие с большими производственными возможностями.

- Вы работаете в одной из самых важных и сложных отраслей экономики, многие годы обеспечивая работу предприятий, жизнедеятельность городов и поселков Мурманской области, - подчеркнул парламентарий. - Энергия для Севера крайне необходима – это тепло в домах тысяч жителей, благополучие экономики региона, качество жизни и уверенность в завтрашнем дне. Ваша компания по праву гордится уже сложившимися трудовыми традициями и коллективом единомышленников, усилиями которых день за днём решается главная задача – обеспечение непрерывного ритма жизни Кольского Севера.

Депутат поблагодарил работников и ветеранов компании за профессионализм, терпение и командный дух и вручил награды регионального парламента.

В преддверии профессионального праздники сотрудники Мурманскстата подготовили инфографику, в которой в наглядной форме показали, что из себя представляет эта важная сфера деятельности в экономике нашего региона, СЗФО и страны.

