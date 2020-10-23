Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома

По предварительной оценке нанесённый ущерб составляет около 7 млн рублей

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» совместно с сотрудниками федеральной службы безопасности и правоохранительных органов закрыли подпольное производство биткоинов в селе Тулома.

«Наши специалисты заметили, что в одном из строений бывшего тепличного комбината – очень высокое потребление электроэнергии, - прокомментировал Андрей Кузнецов, заместитель директора по безопасности Мурманского филиала «Россети Северо-Запад». – Подозрение о возможной деятельности «майнинговых фермеров» возникло сразу. Внезапный визит мы нанесли совместно с сотрудниками силовых структур».

Внутри здания подтвердилось предположение о причине его «электрической прожорливости» - работающее оборудование.

Владельца двух ТП уличили в бездоговорном потреблении электроэнергии, отключили питающие майнинговую ферму кабели, изъяли оборудование.

По предварительной оценке нанесенный ущерб составляет около 7 млн рублей.

Напомним, в Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» работает телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.